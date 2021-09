ÖVP schwört Unterstützer auf Finale im Wahlkampf ein

Ein Getümmel gab es am vergangenen Samstag im Festzelt beim Rieder Volksfest, wohin die Oberösterreichische Volkspartei mit Landeshauptmann Thomas Stelzer zwei Wochen vor der Wahl zu ihrer großen Innviertel-Kundgebung gerufen hatte.

Rund 1500 Gäste sangen zuerst alle drei Strophen vom „Hoamatland“, ehe sie wie in einem Fußballstadion „Hier regiert die ÖVP“ skandierten.

„Weil er der richtige ist“

Eine Parallele zum Sport zog Walter Ablinger, der bei den Paralympics in Tokio Gold und Bronze im Straßenradfahren gewann und jetzt für die OÖVP im Innviertel kandidiert: „Meine Erfolge im Sport sind nur möglich dank der Unterstützung durch das Sportland OÖ und ein helfendes Team. Auch die OÖVP hat viele Unterstützer, daher werden wir erfolgreich sein.“

Bevor LH Stelzer auf die Bühne kam, versicherte der aus dem Innviertel stammende Klubobmann August Wöginger, dass „Stelzer der richtige ist, weil er es kann! Er mag Oberösterreich, er mag das Land und er mag die Leute“. OÖVP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer erklärte: „Wir sind die Partei der Stammtische, wir sind die Partei des Hausverstandes. Und wer Stelzer als Landeshauptmann haben will, der muss die OÖVP wählen.“ Denn selbst wenn die Zufriedenheit bei Umfragen 80 Prozent erreiche, so würden bei der Sonntagsfrage nur 39 Prozent die OÖVP ankreuzen. „Das ist zu wenig, um sichere sechs Jahre für OÖ zu bekommen“, rief Hattmannsdorfer dazu auf, bis zum letzten Tag um Stimmen für LH Stelzer zu werben.

„Das Innviertel ist ÖVP-Kernland und wir haben das Innviertel zu einem Kernelement des starken Standortes OÖ gemacht“, sagte Stelzer. OÖ verzeichne das höchste Wirtschaftswachstum der Republik und habe mehr Menschen in Beschäftigung als noch vor der Corona-Krise.

OÖ-Erfolgskurs forsetzen

„Wenn wir uns in der Welt umschauen, dann sehen wir: Viele Aufgaben werden nicht kleiner, die Zeiten werden nicht leichter. Und je mehr Turbulenzen in Wien, in Europa und in der Welt auftreten, desto wichtiger ist es, dass wir in OÖ weiter entschlossen vorangehen und unseren Erfolgskurs nicht gefährden“, sote LH Stelzer.

OÖ sei das das Land der erneuerbaren Energien, weil man Wasserkraft nutze und seit Jahrzehnten ausgebaut habe. „Die, die heute Klimaschutz auf Plakate schreiben, haben sich vor wenigen Jahren an Bäume gekettet, weil sie die Wasserkraft nicht haben wollten. Wir stehen dazu und wir bauen den öffentlichen Verkehr gemeinsam mit den ÖBB massiv aus, wir führen das kostengünstige Klimaticket für Öffis ein — wir bauen aber auch die Straße weiter aus“, betonte Stelzer. Er hob zudem den Stellenwert von Exekutive und Bundesheer für die Sicherheit im Land hervor. Auch in der Integration gebe es für Stelzer eine klare Grundlinie: „Es ist egal, woher jemand kommt, wichtig ist allein die Haltung und ob man sich integriert. Wer immer zu uns kommt, muss unsere Grundwerte respektieren und unsere Sprache erlernen. Die Sprache ist die Grundlage jeder Gemeinsamkeit.“

„Politisches Klima wichtig“

„Wir in Oberösterreich arbeiten gut zusammen. Aber Gemeinsamkeit ist keine Selbstverständlichkeit“, sagte Stelzer mit Blick auf den Bund und bekräftigte, dass ein gutes politisches Klima das Miteinander in den Mittelpunkt stellen müsse. „Ich trete zum ersten Mal als Landeshauptmann zu einer Wahl an, und ihr wisst, wie ich bin. Wer will, dass die OÖVP die Hauptverantwortung trägt, den bitten wir um Unterstützung. Und wer will, dass ich Landeshauptmann werden kann, den bitte ich um seine oder ihre Stimme.“