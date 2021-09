ÖVP setzt auf das Miteinander …

In einer Woche werden wir wissen, wie die Oberösterreich-Wahl ausgegangen ist, doch in dieser Woche wird noch einmal kräftig mobilisiert.

So versucht die FPÖ weiterhin mit ihrem Bundeschef Herbert Kickl zu punkten, er wird auch bei der blauen Abschlussveranstaltung am Freitag in Linz der Hauptdarsteller sein. Bei der OÖVP setzt man ganz auf den Landeshauptmann.

„In Umfragen zeigt sich laufend, dass Thomas Stelzer mit seinem Bemühen um Miteinander und seinem Kurs mit Anstand und Hausverstand von Menschen weit über Parteigrenzen hinweg geschätzt wird“, freut sich OÖVP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer. Stelzers Ansprache von Wählern anderer Parteien zeige sich aber nicht nur in Umfragen, sondern auch in Neuzugängen und Unterstützungsbekundungen.

„Die Zeiten sind schwierig. Da braucht’s keinen Protest, sondern Zusammenhalt“, erklärt etwa FPÖ-Gemeinderat Christoph Herzberger aus Utzenaich, warum er diesmal LH Stelzer wählen wird. „Meine Stimme für LH Stelzer bedeutet für mich Klarheit, Sicherheit und Aufschwung für OÖ. Darauf vertraue ich“, so Elisabeth Bauer, sie kandidierte in Gmunden für die Bürgerliste.

Michael Johann Kräftner, er war bei Neos aktiv, begründet sein „klare Entscheidung“ damit, „weil Stelzer für Anstand und Handschlagqualität steht. Mit ihm kann OÖ zu den stärksten Industrie- und Wirtschaftsregionen Europas aufschließen.“ Und für Ex-SPÖ-Vizebürgermeister Werner Ebenbichler (Pasching) hat Stelzer „oft bewiesen, dass er`s kann – er ist der Beste für unser Land. “