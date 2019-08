ÖVP will Bargeld in die Verfassung

In 53 Tagen, am 29. September, wird gewählt und dabei geht es auch ums Geld. Die ÖVP will nämlich das Recht auf das Zahlen mit Bargeld in der Verfassung verankern.

„Der Einsatz von Bargeld ist für viele Menschen, gerade für die ältere Bevölkerung in Österreich und im ländlichen Raum, eine Grundbedingung für ein selbstbestimmtes Leben. Wir wollen diese Grundbedingung auch als ein Grundrecht in der österreichischen Verfassung verankern“, erklärt ÖVP-Chef Sebastian Kurz.

Drei Punkte absichern

Folgende Rechte will Kurz langfristig sicherstellen:

Der Besitz von Bargeld zuhause, um für mögliche Bankenkrisen gerüstet zu sein.

Die Bezahlung mit Bargeld in Geschäften, um auch weiterhin selbst darüber zu entscheiden, wer über unser Kaufverhalten Bescheid weiß

Und die Sicherstellung eines Geldsystems, das nicht ausschließlich auf digitalen Werten beruht, sondern auch einen gewissen materiellen Wert hat.

In einer neuen Bundesregierung sollte daher eine Verfassungsbestimmung ausgearbeitet werden, die diese Rechte schützt und europarechtskonform ist, so Kurz.

Übrigens fordert auch die FPÖ, das „Recht auf Barzahlung“ als Staatszielbestimmung in der Bundesverfassung zu verankern. Nur eine solche Zielbestimmung im Grundrechtskatalog könne verhindern, dass die Verwendung von Bargeld im Zahlungsverkehr eingeschränkt werde.

„Selbstverständlich ist das für uns Freiheitliche auch eine Koalitionsbedingung für allfällige Regierungsverhandlungen“, erklärt der nö. FPÖ-Wirtschaftssprecher LAbg, Reinhard Teufel.