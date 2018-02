ÖVP will Linz weiterentwickeln

„Die ÖVP wird sich als starker visionärer aber auch fest verwurzelter Takt­ und Impulsgeber in den Bereichen der eigenen Ressortverantwortung positionieren, aber auch in den anderen Ressorts Bewegung und Fortschritt einfordern“, umriss gestern Vbgm. Bernhard Baier beim Stadtparteitag die Rolle der ÖVP in Linz. Baier stellte sich gestern erstmals der Wiederwahl, im Parteivorstand gibt es hingegen zwölf neue Gesichter, das Durchschnittsalter sinkt damit von 51 auf 46 Jahre, der Frauenanteil steigt von 25 auf 40 Prozent (mehr dazu morgen im VOLKSBLATT).

Aber nicht nur die personellen, auch die inhaltlichen Weichen wurden gestellt. Man wolle die Stadt weiterentwickeln, so Baier, der in der Stadtregierung die Wirtschaftsagenden über hat. Aktuell arbeite man an einem Wirtschafts-Programm „WISA 2027“, um für die Chancen und Herausforderungen der nächsten zehn Jahre gewappnet zu sein. Linz muss der Jobmotor der Region bleiben. Im Fokus steht die Stärkung der insgesamt 12.500 Linzer Unternehmen. Linz sei mit 863 Unternehmensgründungen im Jahr 2017 aber auch eine Stadt der Gründer und Kreativen. Dieses Potenzial gelte es weiter auszubauen. „Zielsetzung der ÖVP ist eine weitere Startup-Offensive zu zünden“, erklärt Baier.

Linz wird Brucknerstadt

Für Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer — sie wurde gestern zu einer der sechs Stadtparteiobmann-Stellvertreter gewählt — ist es erklärtes Ziel, dass die Stadt Linz zur Brucknerstadt wird: „Gemeinsam soll die Marke ,Bruckner‘ bis zum Jahr 2024, dem 200. Geburtstag des Komponisten Anton Bruckner und 50 Jahre Brucknerhaus, aufgebaut und etabliert werden.“ Martin Hajart, ebenfalls nun Stadtparteiobmann-Stellvertreter, fordert als Klubobmann endlich ein ambitioniertes und zugleich realisierbares Gesamtverkehrskonzept ein, laut Gemeinderatsbeschluss hätte es schon im Sommer fertig sein sollen. Die ÖVP Linz fordert eine Lösung der Verkehrssituation für den Linzer Süden, durch einen vierspurigen Westbahnausbau, eine Verlängerung der Straßenbahn bis nach Pichling sowie die Prüfung der Öffnung der zweiten Fahrspur im Mona-Lisa-Tunnel zu Verkehrsstoßzeiten in eine Fahrtrichtung.

Und Stadtparteigeschäftsführer GR Wolfgang Steiger mahnt einmal mehr eine solide Finanzpolitik ohne neue Schulden ein. Außerdem werde die ÖVP Linz auch weiterhin Treiber in der Aufklärung von Swap- und Aktenaffäre sein, auch „mit dem Ziel, dass für die nachfolgenden Generationen wieder Spielraum für wichtige Investitionen geschaffen werden kann.“