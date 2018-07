Özils Online-Abrechnung: Ein Abgang ohne Stil

Mit einem heftigen Rundumschlag und dem Rücktritt des 29-Jährigen aus dem DFB-Nationalteam via Social Media erlebte die Causa „Mesut Özil“ seinen unrühmlichen Höhepunkt. „Ich werde nicht länger als Sündenbock dienen für seine Inkompetenz und seine Unfähigkeit, seinen Job ordentlich zu erledigen“, erklärte Özil in Richtung DFB-Präsident Präsident Reinhard Grindel, dem der Deutsch-Türke Rassismus vorwarf. Außerdem beklagte Özil, dass „bestimmte deutsche Zeitungen“ rechte Propaganda betreiben würden.

Die Chronologie:

14. Mai: Bilder von Mesut Özil und Ilkay Gündogan mit dem türkischen Staatschef Erdogan, die dessen Partei veröffentlicht, tauchen kurz vor der Nominierung des DFB-WM-Kaders auf. Es hagelt Kritik.

15. Mai: Ungeachtet des großen Wirbels stehen die beiden Mittelfeldspieler im Kader von Teamchef Jogi Löw für das Turnier in Russland.

2. Juni: Pfiffe gegen Özil und Gündogan beim Testspiel gegen Österreich in Wien.

7. Juni: Mit den Worten, „Was hätten wir noch mehr machen sollen? Ich bin der Meinung, wir haben sehr viel gemacht — und jetzt reicht es dann auch“, versuchte DFB-Teammanager Oliver Bierhoff einen Schlussstrich unter die Debatte zu setzen.

8. Juni: Gündogan wird in Leverkusen beim Testspiel gegen Saudi-Arabien lautstark ausgepfiffen.

27. Juni: Deutschland verabschiedet sich als Gruppenletzter von der WM, Özil und Gündogan blieben, wie die meisten, weit unter den Erwartungen.

8. Juli: DFB-Präsident Reinhard Grindel fordert im „Kicker“ eine öffentliche Erklärung von Özil.

22. Juli: Der Arsenal-Profi bricht sein Schweigen, verteidigt die Fotos und tritt aus dem Nationalteam zurück, wirft dem DFB Rassismus vor. „Nach langer Überlegung werde ich wegen der jüngsten Ereignisse nicht mehr für Deutschland auf internationaler Ebene spielen, so lange ich dieses Gefühl von Rassismus und Respektlosigkeit verspüre.“

… zum Rücktritt von Mesut Özil:

„Ich bin froh, dass der Spuk vorbei ist. Der hat seit Jahren einen Dreck gespielt. Den letzten Zweikampf hat er vor der WM 2014 gewonnen. Und jetzt versteckt er sich und seine Mist-Leistung hinter diesem Foto.“ Bayern-Präsident Uli Hoeneß attackierte Özil scharf.

„Die Entwicklung in unserem Land ist eine Katastrophe. Man muss es mal wieder auf das reduzieren, was es ist: Sport. Und sportlich hat Özil seit Jahren nichts in der Nationalmannschaft verloren.“ Derselbe, noch immer in Rage.

„Der DFB engagiert sich seit vielen Jahren in hohem Maße für die Integrationsarbeit in Deutschland. Der DFB steht für Vielfalt, von den Vertretern an der Spitze bis zu den unzähligen, tagtäglich engagierten Menschen an der Basis.“ Das DFB-Präsidium weist in einer Aussendung die Rassismusvorwürfe entschieden zurück.

„Es ist in keiner Weise hinnehmbar, wenn der DFB und seine Spitze pauschal in Zusammenhang mit Rassismus gerückt werden. In den vergangenen Wochen sind offensichtlich von allen Seiten Fehler gemacht worden. Die Abrechnung von Mesut Özil schießt aber über jedes nachvollziehbare Maß hinaus und lässt keinerlei Selbstkritik erkennen.“ Der deutsche Liga-Präsident (DFL) Rainer Rauball stellt sich hinter die DFB-Spitze.

„Die Entscheidung ist für die Integrationsbemühungen in unserem Land über den Fußball hinaus ein schwerer Rückschlag.“ Ex-DFB-Präsident Theo Zwanziger sieht weitreichende Folgen.

„Es war mir eine Freude, Abi.“ Nationalteam-Kollege Jerome Boateng postete zum Abschied ein Foto mit seinem „Bruder“.

„Grindel war und ist der schlechteste DFB-Präsident, den ich je erlebt habe.“ Harald Stenger, der langjähriger Pressesprecher des DFB, nutzte Özils Vorlage.

„Anders als Özil behauptet, ist ein gemeinsames Foto mit dem für die Abschaffung der Presse- und Meinungsfreiheit in der Türkei gefürchteten Autokraten politisch. Und natürlich musste das kritische Fragen aufwerfen. Alle Medien als rassistisch zu verteufeln ist natürlich Unsinn.“ Frank Überall, Vorsitzender des Deutschen Journalisten-Verbands (DJV) wehrt sich gegen Özils „pauschale Medienschelte“.

„Bei allem Verständnis für die familiären Wurzeln müssen sich Spieler der Fußballnationalmannschaft Kritik gefallen lassen, wenn sie sich für Wahlkampfzwecke hergeben“. Die Integrationsbeauftragte der deutschen Regierung, Annette Widmann-Mauz, wollte Özil nicht komplett aus der Verantwortung für sein Verhalten entlassen.