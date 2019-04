„Wir müssen raus aus der Deckung, raus aus unserer Komfortzone!“Gerfried Stocker, künstlerischer Direktor des Ars Electronica Festivals, stellt das Thema der heurigen Ausgabe vor: „Out of the Box: Die Midlife Crises der digitalen Revolution“. Seit mehr als 40 Jahren verändert sich unsere Welt in so rasanten Schritten, dass sie kaum mehr wahrnehmbar sind, donnern Neuerungen auf uns ein, ohne dass wir ihre Konsequenzen auch nur erahnen können. Gesetze werden aufgrund von Umwälzungen beschlossen, die schon längst über uns hinweggerollt sind und die Hypergewinne riesiger US-Konzerne explodieren lassen. Wir beginnen, uns Gedanken zu machen über unsere Daten …

Das bewährte Rezept, Kunst und Technologie im Spiegel des gesellschaftlichen Wandels zu betrachten, wird auch im 40. Jahr des Bestehens des Ars Electronica Festivals beibehalten. „Heute ist das Festival institutionalisiert, etabliert, Tradition in Linz, aber trotzdem innovativ und alles andere als traditionalistisch“, betont der Linzer Bürgermeister Klaus Luger. „Die Gründung der Ars Electronica vor 40 Jahren war eine visionäre Großtat“, sagt Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer: „Wir sind dadurch in Linz zu Vorreitern, Vordenkern geworden.“ „Die Ars präsentierte sich 1979 als Zeitsprung in die Zukunft“, beschreibt einer ihrer Gründer, Hannes Leopoldseder, die Anfänge: „Wir waren von Beginn an offen für Signale aus der Zukunft.“

Am 18. September 1979 wurde das erste Ars Electronica Festival mit einer Linzer Klangwolke und Bruckners 8. Sinfonie vor rund 100.000 Besuchern eröffnet. 40 Jahre danach widmet sich das Medienkunstfestival — ein letztes Mal vom 5. bis zum 9. September in der Postcity am Hauptbahnhof — der Midlife Crisis der digitalen Revolution. „Beim letzten Mal werden wir es dort noch einmal zum Brodeln und Glühen bringen“, verspricht Festivalleiter Martin Honzik. Einen Tag werde man auch St. Florian bespielen, der Donaupark kommt als Austragungsort der ersten Klangwolke zu besonderen Ehren.

„Wir haben heute alles digitalisiert“

„Die vergangenen 40 Jahre sind jene Epoche, in der Computer in unser aller Alltag gekommen sind“, so Stocker: „Wir haben heute alles digitalisiert, bis hin zu unserer Beziehungen.“ Wir leben in einer Zeit, in der es mehr Facebook-Nutzer gebe als Christen, im Vergleich zu 1979 ist heute eine bis zu 33 Milliarden Mal schnellere Datenübertragung möglich.

Ähnlich wie vor 40 Jahren stehen wir mit offenen Mündern und Angst vor der Zukunft und ihren Vorboten da. Das Ars Electronica Festival stellt sich heuer erneut den brennenden Fragen unserer Zeit, verknüpft Kunst, Technologie und Gesellschaft und sieht die Signale. mmo