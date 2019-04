21 tschechische bzw. österreichische Historiker haben einen gemeinsamen Nenner gefunden und zu Papier gebracht. Das Geschichtsbuch über das bisweilen schwierige Verhältnis zweier Nachbarn im Zentrum Europas ist ein Meilenstein, der zweifelsohne eine neue Ära markiert.

Dass es über einzelne Kapitel, insbesondere das zur Vertreibung der Sudetendeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg, weiter Diskussionen gibt, ist nicht überraschend. Den Sudetendeutschen ist zum Beispiel diese Zahl 241.000 wichtig: So viele Altösterreicher wurden ihren Erhebungen zufolge 1945/46 umgebracht. Das Buch nennt wesentlich geringer Opferzahlen. Man könnte sich darauf einigen, dass jeder einzelne Tote einer zu viel gewesen ist.

Auf jeden Fall wichtiger als jeder Zahlenstreit wäre, dass dieses Buch nicht als Schlussstrich gelesen wird. Es harren nämlich ein paar offene Fragen der Lösung. Noch immer gelten jene Benes-Dekrete, die die „Rechts-“grundlage für die Vertreibung bildeten und Deutschsprachige als „staatlich unzuverlässige Personen“ brandmarken. Noch immer gilt ein Gesetz, das alle bis 28. Oktober 1945 (also auch nach Kriegsende) an Deutschen begangenen Verbrechen straffrei stellt.

„Wichtiger als jeder Zahlenstreit wäre, dass dieses Buch nicht als Schlussstrich gelesen wird.“

Eine Nachbarschaft, die wirklich so gut sein will, wie bei bilateralen Besuchen in Wien und Prag gern behauptet wird, sollte dieses Problem aus der Welt schaffen können.