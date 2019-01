Offenes Ohr für alle Meggenhofener

Die erste Wahl 2019 wird am Sonntag, den 13. Jänner, in Meggenhofen (Bezirk Grieskirchen) stattfinden. Notwendig wurde die Neuwahl, weil Bürgermeister Wilfried Suchy (SPÖ) im vergangenen Jahr nach schwerer Krankheit gestorben ist.

Mit dem 43-jährigen HTL-Lehrer Heinz Oberndorfer schickt die ÖVP einen gebürtigen Meggenhofener in diese Wahl ums Bürgermeisteramt. Der Vater von vier Kindern war schon bisher als Ersatzgemeinderat sowie ehrenamtlich bei Jungschar, Feuerwehr und Union-Sportverein tätig. „Ich lebe gerne mit meiner Familie hier in Meggenhofen und ich möchte dazu beitragen, dass das auch in Zukunft für alle hier lebenden Menschen so bleibt“, so Oberndorfer, der „die Zeit bis zur Wahl vor allem dazu nutzte, um mit möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen und ein offenes Ohr für ihre Anliegen zu haben.“

Vor allem das wertschätzende Miteinander in den Meggenhofener Vereinen und Organisationen nennt Oberndorfer eine besondere Erfahrung: „Es gibt immer wieder unterschiedliche Ansichten, ein breites Meinungsbild und verschiedene Zugänge. Aber die Bündelung dieser Ansichten, das Festlegen eines gemeinsamen Weges und dessen Umsetzung sind und waren stets der Garant für Erfolge in Meggenhofen.“ So fasst Oberndorfer sein Programm in fünf Schlagwörtern zusammen: Sicherheit, Offenheit, Gemeinschaft, Nachhaltigkeit und Verantwortung.

Mit Fraktionsobfrau Regina Brandstätter, Parteiobmann Thomas Lehner und dem amtsführenden Vbgm. Josef Kaser hat Oberndorfer zudem ein starkes ÖVP-Team im Rücken, das ihn auch tatkräftig unterstützt.

Das Ergebnis nach der Gemeinderatswahl 2015 sah die ÖVP (7 Mandate) in Front, gefolgt von der SPÖ (6), den Grünen (4) und der FPÖ (2).