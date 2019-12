Offenes Ohr für Landsleute

LH Stelzer und Bischof Scheuer am Apparat der Telefonseelsorge

LINZ – Gerade zu Weihnachten rücken die Einsamkeit und die Sehnsucht nach einem sozialen Netz, das Halt gibt, bei den betroffenen Landsleuten wieder in den Fokus. Mitarbeiter der Telefonseelsorge (Notruf 142) werden auch heuer wieder rund um die Uhr telefonisch, per E-Mail oder Chat erreichbar sein. Prominente Unterstützung erhalten sie am Freitag, dem 20. Dezember: Von 13.30 bis 14.30 Uhr wird LH Thomas Stelzer ein offenes Ohr für seine Landsleute haben, von 16 bis 17 Uhr Bischof Manfred Scheuer.

Stelzer betont, dass Oberösterreich ein Land mit hoher Lebensqualität sei, es aber nicht darüber hinwegtäuschen dürfe, „dass es auch bei uns Menschen gibt, denen es nicht so gut geht. Als Zeichen der Wertschätzung der Arbeit der Telefonseelsorge und als Gesprächspartner nehme ich mir gerne für die Anrufer Zeit.“

„Zuhören ist in unserer heutigen schnelllebigen Zeit ein Geschenk. Es ist ein nicht zu unterschätzender Dienst am Menschen, den die rund 90 ehrenamtlichen Mitarbeiter der Telefonseelsorge leisten. Engagement, das sich der Anonymität und der Wahrung der Intimsphäre verpflichtet weiß“, sagt Bischof Scheuer.

Zwei bis drei Telefonleitungen werden rund um die Feiertage permanent für Hilfesuchende offen sein. „Erfahrungsgemäß kommt der große Andrang erst nach dem 24. Dezember, wenn aus der großen Erwartung eine Enttäuschung geworden ist“, wissen Barbara Lanzerstorfer-Holzner, Projektleiterin Eltern-Telefon und Silvia Breitwieser, Leiterin der Telefonseelsorge.

Erstmals wird das Urbi@Orbi in der Linzer Bethlehemstraße 1a am 24. Dezember von 18 bis 22 Uhr offen haben, um Weihnachten nicht alleine feiern zu müssen.