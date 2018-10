Offensive für Elektro-Autos

WIEN/LINZ — Mehrere Maßnahmen zur Förderung der elektrischen Mobilität hat am Mittwoch die Bundesregierung präsentiert. Konkret wollen Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) und Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) für E-Autos eine Ausnahme beim so genannten Lufthunderter erreichen. Zudem sollen Gemeinden die Mitbenützung von Busspuren sowie Erleichterungen beim Parken für die emissionsfreien Fahrzeuge ermöglichen. Während laut Hofer die Regierung die Öffnung der Busspuren gesetzlich erzwingen will, falls die Städte dazu nicht bereit sind, wird es beim Gratisparken laut Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) keinen Zwang für die Städte geben. Das Maßnahmenpaket sei als Anreiz für den Umstieg auf die E-Mobilität gedacht, um Emissionen im Verkehr zu reduzieren.

Die Autofahrerclubs ÖAMTC und ARBÖ sowie die Automobilimporteure zeigen sich erfreut über die E-Mobilitätsoffensive, von der SPÖ und einigen Verkehrsreferenten der Landeshauptstädte kommt aber Kritik an der geplanten Öffnung der Busspur. Dies würde die gewünschte Bevorzugung des öffentlichen Nahverkehrs ad absurdum führen, hieß es etwa aus St. Pölten.

Stelzer kündigt Gesamtkonzept an

„Als Bundesland und in der Landesverwaltung wollen wir diesen Schwung nutzen und einen kräftigen Schub nach vorne machen“, beurteilte Oberösterreichs LH Thomas Stelzer die Pläne positiv. Dazu habe er bereits ein Konzept in Auftrag gegeben, um den Anteil von E-Autos an der Flotte des Landesdienstes und in den ausgegliederten Landesunternehmen deutlich zu erhöhen. Außerdem sollen auch die Gemeinden zum Umstieg auf E-Mobilität motiviert werden, etwa durch gemeinsame Beschaffungsaktionen. „Dort wo wir als Land gestalterisch tätig sein können, wollen wir konstruktiv mit den Gemeinden und Städten zusammenarbeiten, dass es weitere Anreize für E-Autos gibt“, so OÖVP-Klubobfrau Helena Kirchmayr. Unterdessen hat das EU-Parlament in Straßburg eine CO2-Reduktion von 40 Prozent für Neuwagen und Vans bis 2030 beschlossen. Der ÖVP-Europaabgeordnete Lukas Mandl sprach von „unseriösem Aktionismus statt echter Nachhaltigkeit“.