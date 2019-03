Offline-Kontakt auch für IT-Branche wichtig

Digitalisierung, Home Office, künstliche Intelligenz: wichtige Themen für den Wirtschaftsstandort Linz. Aber dennoch ist nach wie vor der persönliche Kontakt essenziell; auch in der IT-Branche. Bestes Beispiel: Der in Deutschland an der Börse notierte IT-Konzern S&T hat seine Zentrale im Linzer Hafen und zwar im Bürogebäude „Neue Werft“, in der zahlreiche IT-Startups tätig sind. „Das ist in vielerlei Hinsicht von Vorteil, beispielsweise bei Kooperationen oder beim informellen Austausch“, sagte Technikvorstand Michael Jeske dem Linzer Vizebürgermeister Bernhard Baier bei dessen Betriebsbesuch.

Baier hob im Zuge des Besuchs die jüngst präsentierte Initiative „Digitale Meile“ hervor, bei dem sich die IT-Unternehmen im Hafen vernetzen um so beispielsweise dem Fachkräftemangel begegnen zu können.

S&T beschäftigt weltweit 4300 Mitarbeiter, davon gut 200 in Linz. Zu den Kunden der IT-Firma mit 882 Millionen Euro Jahresumsatz zählen beispielsweise die AMAG, Bellaflora, Rosenbauer, Wimberger, TGW und Spar.