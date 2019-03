Ogier gewann Mexiko-Rallye, Tänak führt weiter in WM

Der Franzose Sebastien Ogier (Citroën) hat am Sonntag zum insgesamt fünften Mal die Rallye Mexiko gewonnen und damit seinen zweiten Saisonsieg in der aktuellen WM gefeiert. Der sechsfache Weltmeister setzte sich 30,2 Sekunden vor dem mit 65:61 Punkten weiter vor Ogier in der WM führenden Esten Ott Tänak (Toyota) sowie dem Briten Elfyn Evans (M-Sport Ford) durch.