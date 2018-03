Ohne erhobenem Zeigefinger

Von Renate Wagner

Achtzig Jahre nach dem „Anschluss“ hat Österreich einiges, aber wohl noch nicht genug an Aufarbeitungsarbeit geleistet. Regisseur Christian Frosch bietet mit „Murer — Anatomie eines Prozesses“ einen Beitrag über die Nachkriegs-Mentalität des Landes, wenn er den Fall Murer aufrollt. Dieser hat als Lagerkommandant in Wilna 1941 bis 1943 Verbrechen massenhaft befohlen und teilweise eigenhändig begangen. Als man ihn — auf Initiative von Simon Wiesenthal — dafür 1963 in Graz vor Gericht stellte, war der Großteil der Österreicher nicht bereit, in dem „ehrenwerten“ Bürger und Landsmann Franz Murer einen Verbrecher zu sehen. Er wurde frei gesprochen.

Wenn man bedenkt, wie unendlich schwierig dergleichen darzustellen ist, kann man dem Film von Christian Frosch nur höchste Bewunderung zollen. Die erschütternden Aussagen jüdischer Zeugen (davon gibt es viele) und den nur stumm dasitzenden, jede Schuld leugnenden Franz Murer (beängstigend „normal“ dargestellt von Karl Fischer) gegenüberzustellen, wäre zu wenig gewesen. Frosch hat als Drehbuchautor und Regisseur das Panorama des Prozesses hinterfragt, eine „Anatomie“ der Ereignisse geliefert.

Es reicht völlig aus, Dinge einfach zu zeigen

Das weitet schon einmal das Personal über die Gerichtssaalszenen hinaus entscheidend aus: Der an sich zuerst unsympathisch wirkende Verteidiger (eine Meisterleistung von Alexander E. Fennon) gewinnt ebenso Profil wie der unter Druck stehende Staatsanwalt. Im Hintergrund verhandeln mit österreichischer Suada, aber knallhart die Politiker, die letztlich den Freispruch durchzusetzen wünschen. Man lernt einige der Geschworenen kennen (ohne dass Herr und Frau Österreicher allzu negativ überzeichnet würden), man erlebt die Gespräche (und auch Auseinandersetzungen) der jüdischen Überlebenden untereinander und die Aktionen eines sich sehr im Hintergrund haltenden, damals noch jungen Simon Wiesenthal (dargestellt von Karl Markovics).

Eine amerikanische Journalistin (Melita Jurisic) wirft einen ziemlich erschütterten Blick auf eine österreichische Gesellschaft, die sich weitgehend geschlossen hinter Murer stellte. Niemand, am allerwenigsten die Ehefrau, wollte daran glauben, dass er sich in Nazi-Uniform in Wilna in eine sadistische, mörderische Bestie verwandelt hatte, so nachdrücklich die Zeugen (u. a. die Oberösterreicherin Inge Maux in einigen herzzerreißenden Szenen) dies auch schilderten … Was den Film so stark macht, ist eine gewisse Nüchternheit, ist der Mangel an Gehässigkeit und erhobenem Zeigefinger. Und wie es sich erweist, reicht es völlig aus, die Dinge einfach zu zeigen. Was sie aussagen, ergibt sich von selbst.