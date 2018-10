Ohne EU-Perspektive droht Krieg

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat eindringlich vor neuen kriegerischen Auseinandersetzungen auf dem Balkan gewarnt, sollte den Westbalkanstaaten die EU-Perspektive „geraubt“ werden. „Fruchtbar ist der Schoß noch“, zitierte Juncker in diesem Zusammenhang am Freitag in der Wiener Hofburg Bertolt Brecht.

Der Weg der Westbalkanstaaten (Bosnien-Herzegowina, Albanien, Serbien, Mazedonien, Montenegro, Kosovo) zum Vollbeitritt ist für Juncker allerdings „noch lang“. Ihren Vollbeitritt sieht er „nicht vor 2025 – und dann auch nicht auf die Schnelle.“

Die bosnischen Wähler haben es an diesem Sonntag in der Hand, ob die EU-Annäherung vorankommt oder nicht. Für einen positiven Schwung müsste bei den allgemeinen Wahlen aber ein Wunder passieren. Es steht nämlich eher zu befürchten, dass die völlig zerstrittenen nationalistischen Politikern und ihre Parteien auch nach diesem Urnengang weiter das Sagen haben werden. Der Staat ist seit dem Dayton-Friedensabkommen zweigeteilt in die Bosniakisch-Kroatische Föderation und die (serbische) Republika Srpska. Die führenden Politiker haben nicht wirklich ein Interesse an der Übernahme von EU-Prinzipien, da dies das aufgebaute Machtgefüge und die korrupte Freunderlwirtschaft in Gefahr brächte.