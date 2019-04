Er ist Professor der Universität Genf und an der Pariser Sorbonne, einer der schärfsten Globalisierungskritiker — und für die SPÖ ein „Vordenker unserer Zeit“: Der Schweizer Soziologe Jean Ziegler war gestern in Wien, um sein neues Buch „Was ist so schlimm am Kapitalismus?“ zu präsentieren.

Darin verbreitet er sein Credo: Der Kapitalismus sei nicht reformierbar. Ergo, so Ziegler im APA-Interview: „Der Kapitalismus muss zerstört werden, bevor er uns zerstört.“

Und mit Zerstörung meint es der 85-Jährige offenbar wörtlich. Denn auch Gewalt ist ihm dabei Recht, wie er mit Blick auf die bisweilen gar nicht gewaltlose französische „Gelbwesten“-Bewegung sagt: „Ohne Gewalt geht es sicher nicht.“ Repression potenziere den Widerstand. Hunderte Menschen seien durch Gummigeschosse der Polizei verletzt worden. Ziegler: „Der Widerstand gegen die kannibalische Weltordnung wird aber nicht erlahmen.“

Den Zusammenschluss von radikalen Linken und Rechten findet Ziegler „großartig“, antisemitische Übergriffe durch „Gelbwesten“ dürfe man „nicht verharmlosen, aber die Rechtsextremen sind total minoritär“.

Am Abend wurde der Eidgenosse im Karl-Renner-Institut der SPÖ mit der Otto-Bauer- Plakette geehrt, was nach dem Gewaltbekenntnis unpassend wirkt: Der stv. SPÖ-Vorsitzende, nach dem die Plakette benannt ist, verabscheute Gewalt und war dafür im Bürgerkriegsjahr 1934 von radikalen Kräften in der Partei kritisiert worden.mm