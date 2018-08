Ohne Schweiß gibt’s für die Swans keinen Preis

Von Christoph Gaigg

Als hätte das Wetter der vergangenen Wochen nicht genug Anlass zum Schwitzen gegeben: Am Montagabend nahmen die Basketballer der Swans Gmunden die Vorbereitung auf die neue Saison auf. „Da werden wir schwitzen. Schwitzen in der Halle, schwitzen am Fußballplatz“, kündigte Trainer Bernd Wimmer an, seine Schützlinge nicht zu verschonen.

Nach Besprechung und Kennenlernen zum Start wird diese Woche bis Samstag zweimal täglich trainiert. „Dann gibt’s eineinhalb Tage frei, die werden die Spieler brauchen, wenn ich mir das Programm so ansehe“, grinste Wimmer.

White kommt am Mittwoch

Am Mittwoch ist sein Team komplett, dann stößt Devin White dazu. Er ist ebenso neu, wie Torrion Brummitt und Chance Murray. Wesby, Mitchell, Gaidys und Rountree sind nicht mehr dabei. „Wir sind von der Qualität der Einzelspieler einen Tick besser geworden. Die Frage wird sein, wie wir es schaffen, uns als Mannschaft nach vorne zu bringen“, so Wimmer, der noch kein konkretes Ziel ausgeben will: „Man muss schauen, um wie viel die anderen Teams stärker geworden sind.“ Vor allem Traiskirchen, Klosterneuburg und auch Graz hätten sich gut verstärkt.

Geschwitzt wird auch bei Lokalrivale Wels, wo ebenfalls am Montag der Startschuss erfolgte. Die Flyers müssen gar fünf Neuzugänge integrieren, sechs Spieler sind gegangen. Letzte Woche holten die Messestädter noch den Montenegriner Djordjije Mumin. Auch Co-Trainer Gabriele Grazzini ist neu.