Ohne Veränderung gibt es kein Land der Möglichkeiten

Von Herbert Schicho und Harald Engelsberger

Rund 1000 Gäste kamen am Freitagnachmittag in das Linzer Musiktheater, nicht um große Oper zu hören, sondern um gemeinsam nachzudenken. Thomas Stelzer hatte wie schon im Vorjahr anlässlich seines Amtsjubiläums zu einer Nachdenkveranstaltung geladen, neben den eigenen Ideen kamen auch Impulsgeber zu Wort (siehe Kästen unten).

„Von Anfang an habe ich ein Ziel verfolgt. Dieses Ziel ist unverändert: Ich möchte Oberösterreich zum Land der Möglichkeiten machen“, betonte LH Thomas Stelzer zu Beginn der Veranstaltung. Vergangenes Jahr habe man die Voraussetzungen für dieses Ziel geschaffen: Ein Haushalt mit null Neuverschuldung.

„Mehr noch: Ein Haushalt, der Schulden abbaut. Dafür werden finanzielle Freiräume geschaffen, um in die Zukunft des Landes zu investieren.“ Auch bei der Digitalisierung habe man die Weichen gestellt, denn diese sei nicht aufzuhalten, die Daten und Informationen explodieren. Das Tempo sei enorm: „Was heute fix scheint, kann morgen überholt sein.“

Heuer werden zwei große Schwerpunkte gesetzt: Erstens, den Standort Oberösterreich weiter nach vorne zu bringen. „Deshalb haben wir Anfang des Jahres dem Fachkräftemangel den Kampf angesagt“, so Stelzer, denn der Fachkräftemangel sei ein Bremsklotz. Zweitens, jenen Menschen zu helfen, die Hilfe benötigen und denen es nicht so gut geht im Leben. „Ich will Oberösterreich dahin bringen, wo es hingehört: an die Spitze der Regionen. Es wird uns aber niemals blinder Eifer und rücksichtsloses Effizienzstreben antreiben. Sondern immer die soziale Verantwortung für die Menschen in unserem Land.“ Darum wachse das Sozialbudget achtmal so schnell als die anderen Bereiche.

Stelzer betonte einmal mehr die Zusammenarbeit und das Miteinander im Land: „Mir ist es wichtig, über Parteigrenzen hinweg zusammen zu arbeiten. Weil ich für eine Politik eintrete, die Menschen hilft. Und nicht für eine Politik, die sich mit sich selbst beschäftigt.“

Das Generalthema — „Weiter kommt, wer weiter denkt“ — sei auch ein Auftrag an die Zukunft und da brauche es Optimismus, hielt Stelzer auch ein Plädoyer für Veränderungen. Das „Zukunftsdenken“ will Stelzer schon jetzt in der Landes-DNA verankern. „Denn der Fortschritt ist nicht selbstverständlich. Wer nicht vorausschaut, fällt zurück. Nur wer sich bewegt, kommt voran“, so Stelzer. Und gerade in einer globalen Welt werde die regionale und die Landespolitik immer wichtiger.

Verfolgen einen ähnlichen Weg

Im Vorjahr wurde vor dieser Veranstaltung der Spatenstich für die Betriebsansiedlung für ABB im Innviertel gemacht, am Freitag kam der Landeshauptmann vom Spatenstich des neuen Forschungszentrums von Infineon. Für Bundeskanzler Sebastian Kurz auch ein Zeichen, wie gut sich Oberösterreich entwickelt. Das decke sich auch mit den Schwerpunkten, die im Bund gesetzt werden, so Kurz: „Wir bemühen uns sehr, ein standortfreundliches Klima zu schaffen, Betriebsansiedelungen in den Bundesländern attraktiv zu gestalten, gegen Regulierung zu kämpfen, um den Unternehmern mehr Freiheit zu geben. Wir tun alles, damit sich das Land gut entwickelt.“ Auch das Ende der Schuldenpolitik habe man auch auf Bundesebene eingeleitet. Und auch bei der Reform der Mindestsicherung habe man das System wie in OÖ verändert. Bezüglich der Zukunftsthemen erklärte Kurz, dass ein Ziel sei, nicht auf jede Innovation mit Regulierung zu reagieren, auch dürfe sich Österreich nicht selbst verzwergen.