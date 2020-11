Oliveira feierte in MotoGP dritten KTM-Sieg

Der Portugiese Miguel Oliveira hat am Sonntag seinen Motorrad-Heim-Grand-Prix in Portimao gewonnen und für den dritten Erfolg des Herstellers KTM in der MotoGP-Klasse gesorgt. Bei seinem zweiten Saisonerfolg setzte sich der Fahrer des französischen Tech-3-Rennstalls, der 2021 ins Werksteam wechselt, vor dem Australier Jack Miller (Ducati) und Vize-Weltmeister Franco Morbidelli (Italien/Yamaha) durch. Der Spanier Joan Mir (Suzuki) war schon zuvor als Weltmeister festgestanden.

Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben