Olympia in Tokio in abgespeckter und einfacherer Version

Die wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr auf 23. Juli bis 8. August 2021 verschobenen Olympischen Sommerspiele in Tokio sollen in einer abgespeckten und einfacheren Version stattfinden, um die Kosten zu minimieren. Das kündigte der Chef von Japans Olympischen Komitee, Yasuhiro Yamashita, an. Er erklärte, dass die Sicherheit der Spiele, nicht deren Extravaganz, oberste Priorität haben werde.

Bisher wird spekuliert, dass die Verlegung zusätzlich bis zu sechs Milliarden Dollar (5,3 Mrd. Euro) kosten könnte. Immerhin haben die Olympia-Macher von rund 80 Prozent der Betreiber der Austragungsstätten das Einverständnis, sie im nächsten Jahr nutzen zu können. Schwierig gestalten sich dagegen die Gespräche mit den Investoren für die Wohnflächen, die für das olympische Dorf vorgesehen sind.

Auf der ersten virtuellen Session des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) am Freitag soll der leicht modifizierte Wettkampfkalender vorgelegt werden.