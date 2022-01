„Omikron“ entscheidet Matura

„So lange es geht, sollen die Schulen offen bleiben“, mit dieser Forderung startet Bundeschulsprecherin Susanne Öllinger in das neue Jahr.

Noch bis Montag sind zwar Ferien, aber schon jetzt laufen die Vorbereitungen, um die PCR-Testkapazitäten auszubauen, um in allen Bundesländern zweimal wöchentlich PCR-Tests an den Schulen durchzuführen. Derzeit ist das nur in Wien, Nieder- und Oberösterreich der Fall.

Doch Omikron könnte allerdings dem ganzen einen Strich durch die Rechnung machen, denn „Schule darf natürlich nicht die Gesundheit gefährden“, erklärte Öllinger am Montag gegenüber dem VOLKSBLATT.

Kurz nach Schulbeginn werden übrigens schon die Weichen für die Matura gestellt, die Schüler müssen bis 14. Jänner festlegen, in welchen Fächern sie — schriftlich und mündlich — maturieren wollen. Für Öllinger ist aber bereits jetzt klar, dass das Antreten bei der mündlichen Reifeprüfung wie in den vergangenen beiden Schuljahren nur freiwillig stattfinden soll.

Hinzu kommt auch noch die Unsicherheit in Bezug auf die neue Corona-Variante: „Es braucht hier rasch eine Fixierung, wie die Matura heuer ablaufen soll. Für mich stehen Planungssicherheit und Fairness für alle Abschlussklassen an oberster Stelle“, so Öllinger. Ebenfalls unbedingt erforderlich sei, dass es, wie im Vorjahr, einen Ersatztermin noch vor dem Sommer für jene Schüler gibt, die bei der Klausur in Quarantäne müssen oder erkrankt sind.

Bis jetzt hieß die Devise seitens des Ministeriums, dass man heuer wieder eine „normale“ Matura durchführen möchte, ob man diese Devise aufrechterhalten kann, ist aber angesichts von Omikron mehr als unsicher.