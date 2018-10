Text & Fotos: Oliver Koch

Im besten Sinne des Wortes bedeutet Omotenashi, die Wünsche und Bedürfnisse der Gäste zu erkennen, bevor diese geäußert werden. So gesehen startet der zweitürige, kantig gezeichnete Lexus LC 500h schon beim Tür öffnen typisch japanisch: Der jeweilige Vordersitz ist bereits elektrisch zurückgefahren, das Lenkrad ebenfalls, was den Einstieg in das niedrig gehaltene Coupé deutlich vereinfacht. Leider hört die Gastfreundschaft in der zweiten Reihe auf, wenn man die Beinfreiheit als Kriterium heranzieht. Und auch das Gepäckraumvolumen erlaubt mit 172 Litern Fassungsvermögen nur den Transport der wichtigsten Utensilien für einen Kurzurlaub. Dass die Verarbeitung höchster japanischer Handwerkskunst – vulgo Takumi – entspricht, sei allerdings lobend erwähnt.

bezahlte Anzeige

Einmal hinter dem eher zierlichen – aber mit vielen Knöpfen bestückten – Lederlenkrad Platz genommen, offenbart sich eine opulente, sanft geschwungene Cockpitlandschaft, die den Fahrer in den Mittelpunkt stellt. Sowohl Verarbeitung als auch Haptik – wir reden von ockerfarbenem Alcantaraleder – sind großartig. Blickfänge sind der lederne Haltegriff für den Beifahrer bei der Mittelkonsole sowie die Analoguhr, die quasi einen Kontrapunkt zu den digitalen Instrumenten darstellt. So großartig zwar die Menüs, Informationen und Cockpitanzeigen zwar sind so verbesserungswürdig ist allerdings die Steuerung des Displays mittels Touchpad in der Mittelkonsole. Diese ist schlichtweg ungenau, kompliziert, langwierig – und lenkt immens vom Verkehr ab. Gut nur, dass der LC über eine ganze Armada an Fahrhilfen verfügt, die den etwa zwei Tonnen schweren Wagen fast autonom gleiten lassen.

Der LC 500h mit seinen zwei Auspuffrohren und der sanft abfallenden Dachlinie fährt sich prinzipiell sehr manierlich. Dem 120.000-Euro-Gefährt wohnen zwei Motoren mit einer Gesamtleistung von 359 PS inne. Rein elektrisch ist nur im Stadtverkehr in der Praxis möglich, ab etwa 50 km/h oder bei stärkerem Gas geben schaltet sich der aufgeladene und vibrationsarme V6-Benziner kaum hörbar zu. Standesgemäß verfügt das Coupé über mehrere Fahrmodi wobei selbst im Eco-Modus die Beschleunigungswerte – auch aufgrund der E-Motor-Unterstützung – sehr zufriedenstellend sind. Der Hybrid gleitet sanft, bietet viel Federungskomfort und wartet mit einer guten Übersicht auf, was ihn als Langstreckenfahrzeug prädestiniert. Auch nach 500 Kilometer langen Fahrten entsteigt man dem Luxus-Japaner frisch und ausgeruht – und wenn auf der Langstrecke Kurvenpassagen dabei waren, hat man diese hoffentlich mit viel Elan genommen. Das vermag der LC 500h nämlich auch. Beim Verbrauch gibt er sich durstig, im Test fuhren wir pro neun Liter hundert Kilometer weit. Abgerundet wird der sehr positive Gesamteindruck von tadellosen Bremsen und einer gefühlvollen, rasch reagierenden Lenkung.

Fazit: Das Schattendasein kann der gastfreundliche LC 500h aufgrund seiner umfassend positiven Eigenschaften durchaus abstreifen – wenn die Bedienfreundlichkeit noch erhöht wird.

Typenschein

Lexus LC 500h 3,5 Sport+

Preis: ab € 111.900,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 123.712,48 unter anderem inklusive Sport+ Paket € 5000,-, Head-up-Display € 1300,- und Metallic-Lackierung € 1000,-; einen Lexus LC500h (Luxury) gibt es ab € 104.900,-

NoVA/Steuer: 12 %/ € 1639,44 jährlich

Garantie: 3 Jahre bis max. 100.000 km, 3 Jahre Lackgarantie, 12 Jahre gegen Durchrostung

Service: alle 30.000 km oder alle 2 Jahre

Technische Daten:

Benzin-Motor: V6, 24V, Turbolader, 3456 cm³, 220 kW/300 PS bei 6600 U/min, max. Drehmoment 350 Nm bei 5100 U/min

Elektromotor: Drehstrom-Synchronmotor mit 131,9 kw/179 PS maximaler Nennleistung, max. Drehmoment 300 Nm, 30-Minuten-Leistung 40 kW

Systemleistung: 264 kW/359 PS

Getriebe: stufenlose Automatik

Antrieb: Heckantrieb

Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h: 5,0 s

Leistungsgewicht: 5,58 kg/PS

MVEG-Verbrauch: 7,3/6,0/6,5 Liter

VOLKSBLATT-Testverbrauch: 9,1 Liter

CO2-Ausstoß: 148 g/km

NOx: 0,0048 mg/km; Euro 6c

Eckdaten:

L/B/H: 4770/1920/1345 mm

Radstand: 2870 mm

Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 2005/2445 kg

Kofferraum: 172 Liter

Tank: 82 Liter (Benzin)

Reifen: 245/40 RF21 96Y vorne, 275/35 RF21 99Y hinten, jeweils auf 21“-Alus

Sicherheit:

Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/ACC/LKA/BSD/RSR/VSC/PCS

Airbags: 6