OMV kauft 15 Prozent an Raffinerie in Abu Dhabi

Der österreichische Öl- und Gaskonzern OMV erwirbt um 2,5 Mrd. Dollar (2,2 Mrd. Euro) 15 Prozent an der ADNOC Refining in Abu Dhabi sowie einen ebenso großen Anteil an einem Trading Joint-Venture, das gegründet werden soll. Das hat die OMV am Sonntag bekanntgegeben.

Die Vereinbarung dazu unterzeichnete OMV-Chef Rainer Seele in Abu Dhabi mit ADNOC-Generaldirektor Sultan Ahmed Al Jaber. Bei der Unterzeichnung waren auch Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) und Kronprinz Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan anwesend.

Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft der ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company) und hat in Abu Dhabi eine Raffineriekapazität von 922.000 Fass pro Tag. Das umfasst auch die Ruwais-Raffinerie, Teil des Ruwais-Komplexes und weltweit viertgrößte Raffinerie an einem Einzelstandort.

Die Beteiligungsstruktur ADNOC Refinings und des zu gründenden Trading Joint Ventures wird wie folgt sein: OMV 15 Prozent, Eni 20 Prozent und ADNOC mit den verbleibenden 65 Prozent.

Der 15-Prozent-Anteil der OMV wird at-equity bilanziert. Der endgültige Kaufpreis ist u.a. von der Nettoverschuldung zu Jahresende 2018 abhängig