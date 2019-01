OMV rüstet in Abu Dhabi auf

Um 2,2 Milliarden Euro erwirbt der österreichische Öl- und Gaskonzern OMV einen 15-prozentigen Anteil an der ADNOC Refining in Abu Dhabi. Zu dem Firmenkomplex auf der arabischen Halbinsel gehört mit der Ruwais-Raffinierie auch der weltweit viertgrößte Standort für die Herstellung von Treibstoffen. „Damit erhöhen wir unsere Raffinerie-Kapazitäten um 40 Prozent und unsere Petrochemie-Kapazitäten um 10 Prozent“, schilderte OMV-Chef Rainer Seele gestern bei der Vertragsunterzeichnung in Abu Dhabi, zu der auch Finanzminister Hartwig Löger und Kronprinz Al Nahyan gekommen waren. Die bislang kleinste Raffinerie im Netz der OMV ist die Anlage im bayerischen Burghausen mit einer Verarbeitungskapazität von 3,8 Millionen Tonnen pro Jahr, die nun mit einer Beteiligung versehenen Anlagen in Abu Dhabi kommen auf 7,1 Millionen Tonnen pro Jahr. „Wir haben also fast zweimal Burghausen dazubekommen“, jubilierte gestern der OMV-Chef.