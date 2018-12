OMV schließt Übernahme des Shell-Upstream-Geschäfts ab

Der heimische Öl- und Gaskonzern OMV hat einen 578 Mio. Dollar (508 Mio. Euro) schweren Deal in Neuseeland mit Shell abgeschlossen. Das Unternehmen erwarb von Shell das Upstream Geschäft, das Joint-Venture-Beteiligungen an Pohokura (48 Prozent), dem größten Gasproduktionsfeld in Neuseeland, und Maui (83,75 Prozent) umfasst sowie die zugehörige Infrastruktur für Produktion, Lagerung und Transport.

Das teilte das größte österreichische Unternehmen am Freitag mit. Wirtschaftlich sei die Transaktion mit 1. Jänner 2018 wirksam. Die Übernahme bringt der OMV bis zu 100 Mio. Barrel Öl-Äquivalent (boe) an förderbaren Vorräten zusätzlich, hieß es im März bei der Bekanntgabe der Übernahme.