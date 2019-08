„Oniweig“ und andere Ausseer Gstanzl’n

Von Ingo Rickl

Der in Bad Aussee geborene Christian Brandauer, Sohn des Schauspiel-Stars Klaus Maria und der musikaffinen bereits verstorbenen Regisseurin Karin Brandauer, ist so etwas wie romantischer Heimatforscher, Komponist, Dichter und Gitarrist in einer Person. Der Hauptakzent liegt auf dem Ehrentitel „Unverbesserlicher Romantiker“. In diesem Sinne ist auch seine neueste Symphonische Dichtung „Oniweig, die arme Seele vom See“ zu verstehen, die als letzte Produktion des Lehár Festivals im Kongress & Theaterhaus Bad Ischl ihre Uraufführung erlebte. Nicht das übliche Publikum kam zu dieser Produktion, man hatte eher den Eindruck, dass alle Brandauer-Fans aus dem Salzkammergut zugegen waren.

Also: Oniweig ist eine sagenumwobene Fee, die in den Wäldern und an den Ufern des Ausseer Sees auf Erlösung wartet. In der Symphonischen Dichtung ist jeder Urlauber, jeder Einheimische, jeder Naturfreund, jeder Schwammerlsucher in Gefahr, Oniweig im Ausseer Land zu begegnen. Die naiven Texte las Brandauer selbst mit freudvoller Hingabe. Dazwischen spielte das von Oliver Ostermann mit großer Einfühlung geleitete 50-köpfige (!) Franz Lehár Orchester mit tollen Solisten hyperromantische Musik, für deren hundertprozentige Wirkung nur die dazugehörigen Naturbilder aus dem Salzkammergut fehlten. Die schönsten Klänge hörte man zu Beginn, als sich Wasserfallgeräusche, Blitz, Donner, Vogelstimmen und andere Naturereignisse für den Hörer aus den Lautsprechern mischten, ehe Hornrufe ertönten und sich die Klänge des Orchesters mit denen der Natur mischten und sich mehr und mehr zur Verklärung steigerten.

Kontrapunkt zu Lehár

Da die Geschichte um Oniweig nur 32 Minuten in Anspruch nahm, hatte der an Freude um seine Werke überquellende Christian Brandauer die Möglichkeit, andere von ihm — auch bei seiner Ausbildung in Chicago — geschaffene Kompositionen zu spielen und zu singen. Als Partner hatte er sich seine Band mitgebracht. Es darf nicht verschwiegen werden, dass die Liedertexte vielfach ein wenig zu simpel wurden — etwa als es gegen Schluss daran ging „nackert zu tanzen“.

Stehende Ovationen gab’s dennoch für den finalen Kontrapunkt zu Lehár, Offenbach und Benatzky.