Online noch zu wenig reguliert

Der Onlinehandel ist hierzulande weiter auf Wachstumskurs. Dieser hat im Vorjahr um 11,2 Prozent zugelegt, das ist rund acht mal schneller als der stationäre Handel mit 1,4 Prozent, zeigt eine aktuelle Studie des Handelsverbandes.

Der Marktanteil des Onlinehandels habe sich in Österreich über alle Warengruppen hinweg seit 2015 um rund 40 Prozent erhöht, so Studienautor Andreas Kreutzer. 8,8 Prozent der einzelhandelsrelevanten Ausgaben fallen inzwischen Online an. In absoluten Zahlen: 5,4 Milliarden Euro von 62,1 Milliarden Euro an einzelhandelsrelevanten privaten Ausgaben der Österreicher.

Nominal haben sich die privaten Haushaltsausgaben 2018 um 2,8 Prozent auf 187,8 Milliarden Euro erhöht. Preisbereinigt ergab sich allerdings nur ein Plus von 0,8 Prozent. Die Inflation sei in Österreich im europäischen Vergleich nach wie vor hoch, so Kreutzer. Auch die einzelhandelsrelevanten Ausgaben haben sich 2018 inflationsbereinigt um lediglich 0,2 Prozent erhöht. „Von einer ungetrübten Kauflust der Österreicher kann nicht die Rede sein“, so Kreutzer. Die Wirtschaft sei vergangenes Jahr zwar sehr robust gewachsen, dies sei aber nicht am Einkaufsverhalten der Konsumenten gelegen.

Die Öffnungszeiten des stationären Handels seien laut Kreutzer ein Grund für das starke Online-Wachstum. „Dass der Onlinehandel die dem stationären Handel auferlegten Öffnungszeiten völlig legal durchbrechen kann, verschafft ihm einen gewissen Wettbewerbsvorteil.“ Aber auch die Verfügbarkeit der Waren sei ein Treiber für den Onlinehandel. Vor allem bei Büchern, Mode und Elektronik sei die mangelnde ständige Verfügbarkeit der Waren vor Ort ein großes Problem.

Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will fordert daher einen „New Digital Deal“, der den heimischen Onlinehandel fairer gestalten soll. So sollen E-Commerce-Monopole gesetzlich verhindert, oder Waren bereits ab dem ersten Cent versteuert und verzollt werden.