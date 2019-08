Online-Theaterprojekt in Post City

„Stahlstadt. Online“ ist das erste digitale, interaktive Theaterprojekt in OÖ

Von Constantin Handl

Diesen Montag startet im Rahmen des Ars Electronica Festivals die erste oö. „Alternate Reality Soap“. Das interaktive Theaterprojekt beginnt mit der Aktivierung der Instagram-Accounts der Protagonisten. Die Geschichte dreht sich um das Verschwinden zweier junger Linzer mit Migrationshintergrund. Das Team des Linzer Youtube-Blogs „Linz Liebe“ ruft die Bevölkerung auf, sich an der Suche nach den beiden zu beteiligen und lädt am 5. und 6. September in den kostenfreien Bereich des Ars Electronica Festivals ein, um dort gemeinsam das Rätsel um das Verschwinden der beiden zu lösen.

Wenn man den Konten der Hauptdarsteller auf Insta- gram folgt, kann man die Handlung nicht nur aus der ersten Reihe miterleben und jederzeit abrufen, sondern auch mit den Protagonisten interagieren, ihnen Fragen stellen oder Tipps geben. Die einzige Voraussetzung dafür ist ein Instagram-Account, da man die „Stories“ (Beiträge, die sich nach 24 Stunden selbst löschen) sonst nicht ansehen kann.

Erfahrener Regisseur

„Stahlstadt. Online“ mag zwar das erste digital-interaktive Theaterprojekt in Oberösterreich sein, für den Regisseur ist es beileibe keine Premiere. Der geborene Linzer Philipp Ehmann arbeitet seit Jahren mit interaktiven, zeitgenössischen Theaterformen und ist Experte für spielerisches und immersives Theater. Ungefähr 25 Jugendliche sind an diesem Projekt beteiligt, mehrheitlich mit eigener Fluchterfahrung, außerdem zwei professionelle Schauspieler und mehrere überregionale Partner.

Unterhaltung ist nicht der alleinige Zweck dieses bislang einzigartigen Projekts. Konzeptentwicklerin Clara Gallistl erklärt im Interview, dass ihr Augenmerk im Zuge ihrer Tätigkeit als Community-Builder auf die erschütternde Isolation junger Geflüchteter gefallen war. Oftmals haben diese Schwierigkeiten, aufgrund sprachlicher oder sonstiger kultureller Barrieren Anschluss zu finden. Um dieser unfreiwilligen Abschottung entgegenzuwirken, war der Youtubekanal (und später auch Instagram-Account) „Linz Liebe“ ins Leben gerufen worden. Dort werden von den vier jungen Betreibern regelmäßig Videos zum Thema Wohnen und Arbeiten in Österreich, Vlogs von gemeinsamen Konzertbesuchen oder Ratgeber, zum Beispiel wie man am besten mit Angst umgeht, hochgeladen.

„Linz Liebe“ wird auch bei „Stahlstadt. Online“ im Zentrum stehen. Das Ziel des Projektes ist es, das Publikum zu einer Perspektivenänderung anzuregen, die öffentliche Wahrnehmung von geflüchteten Jugendlichen zu verbessern und eben jene geflüchteten Jugendlichen auf digitalem Weg mit Informationen zu versorgen, die sie zu einem selbstständigen Leben in Oberösterreich benötigen.

Alle beteiligten Instagram-Accounts und weitere Infos: www.stahlstadt.online