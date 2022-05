OÖ als Lebensraum für viele Arten

Die Landwirtschaftskammer (LK) OÖ nutzt den jedes Jahr am 22. Mai stattfindenden, von der UNESCO ins Leben gerufenen „Internationalen Tag der Biodiversität“ dazu, um auf die Leistungen der Land- und Forstwirtschaft zur Förderung von Biodiversität und Artenvielfalt hinzuweisen.

Denn der Schutz der Natur ist ein Grundanliegen der österreichischen Land- und Forstwirtschaft, so die LK. „Jeden Tag arbeiten die Bäuerinnen und Bauern in und mit der Natur. Veränderungen werden schnell wahrgenommen. Eine funktionierende Umwelt bildet die Basis für die landwirtschaftliche Produktion“, so LK OÖ-Präsident Franz Waldenberger.

Dazu gehörten neben gesunden Böden auch die Artenvielfalt bei Tieren und Pflanzen. „Die gezielte Bewirtschaftung mit dem Ziel, die Biodiversität zu fördern ist vielen Bäuerinnen und Bauern daher ein großes Anliegen“, so Waldenberger.

Dieses Engagement werde auch sichtbar an der große Zahl an Betrieben – in OÖ sind es 19.5472 – die am Österreichischen Programm zur Förderung einer umweltgerechten, extensiven und den natürlichen Lebensraum schützenden Landwirtschaft (ÖPUL) teilnehmen, so Waldenberger.