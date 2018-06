Oö. Blindenverband baut sein Angebot aus

Von Michaela Ecklbauer

Die moderne Technik erleichtert blinden Menschen vieles, oft sind es – abgesehen von den Barrieren im Kopf – aber ganz banale Dinge, wo sie an ihre Grenzen stoßen. „Ich bin Coach, habe eine Radiosendung und bin in der Personalberatung tätig, zudem schreibe ich gerade an meinem dritten Buch. Das kriege ich alles hin, aber ich kann nicht alleine in den Supermarkt einkaufen gehen und ich brauche jemanden, der auf die Hausaufgaben meiner Kleinen schaut“, schildert Constanze Hill ihre Alltagsproblematik. Was sie und ihre Kollegen, die mit einem Blindenhund unterwegs sind, besonders stört, ist, dass es trotz Beförderungspflicht immer wieder vorkommt, dass sie mit dem Taxi einfach nicht mitgenommen werden. „Es ist entwürdigend, wenn man erst vom zehnten Fahrer aufgenommen wird“, weiß auch Silvia Breitwieser, BSVOÖ-Obmann-Stellvertreterin, aus eigener Erfahrung. Sie organisiert im oö. Blinden- und Sehbehindertenverband eine Reihe von Veranstaltungen.

Viele neue Ideen hat auch BSVOÖ-Obmann Alexander Niederwimmer. „Ich habe zwei Kinder, oft hat sich die Frage gestellt, was spielen wir miteinander“, erzählt der blinde Richter. Auf seine Initiative kauft der Blindenverband nun Spiele an, die sich betroffene Familien ausborgen können, um zu sehen, was für sie passt.

Um sportlich aktiv zu sein, werden zwei Tandems – eins mit und eins ohne E-Motor – ebenfalls zum Ausleihen angeschafft.

Coaching für die Bewerbung

Intensiviert wird das Coaching von blinden Menschen etwa durch Bewerbungstrainings. Aber auch eine Partnerschaft mit dem Institut Integriert Studieren an der Johannes Kepler Universität soll für beide Institutionen Vorteile bringen. Gespräche laufen.

Enger Zusammengearbeitet wird künftig u. a. mit der Arge Niere, die Menschen mit Nierenproblemen vertritt, manche hatten oder warten auf eine Transplantation. Nierenprobleme hängen oft mit Diabetes zusammen, eine Spätfolge davon ist die Erblindung.