OÖ drängt Bund, Pflegekräfte in die Mangelberufsliste aufzunehmen

In einem gemeinsamen Brief an Sozialministerin Zarfl weisen LH Stelzer, LH-Stv. Haimbuchner und LR Gerstorfer den Bund auf die Dramatik hin

„Der Mangel an Pflegekräften im Gesundheits- und Sozialbereich des Landes Oberösterreich verschärft sich zunehmend, weshalb es neuer Herangehensweisen bedarf, für die wir auch die Unterstützung des Bundes brauchen“.

So beginnt ein dreiseitiger, dem VOLKSBLATT vorliegender Brief, den LH Thomas Stelzer (OÖVP), LH-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FPÖ) und Landesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ) jetzt an Sozialministerin Brigitte Zarfl abgeschickt haben.

Detailliert schildern sie darin die aktuelle personelle Situation in diesem Bereich — so stehen etwa aufgrund des Personalmangels in den Alten- und Pflegeheimen 430 Plätze leer, und das bei steigender Tendenz — und sehen „die Notwendigkeit, das von uns benötigte Pflege- und Betreuungspersonal ohne Einschränkung in die sogenannte Mangelberufsliste 2020 aufzunehmen“.

Diese Liste ist Bestandteil der Fachkräfteverordnung 2020, die demnächst erlassen wird. Stelzer, Haimbuchner und Gerstorfer nennen dafür auch ganz konkrete Zahlen: Aufgenommen werden sollen — ohne zeitliche Einschränkung — 8061 Diplom-Gesundheits- und KrankenpflegerInnen, 8081 nicht diplomierte KrankenpflegerInnen und 8101 FürsorgerInnen und SozialarbeiterInnen.

Das oberösterreichische Politiker-Trio regt in seinem Brief zudem auch an, bei Pflegekräften die Kriterien für die Erlangung der Rot-Weiß-Rot-Karte zu überdenken.

Mehr Pflegebedürftige, weniger Absolventen

Untermauert werden die an die Sozialministerin adressierten Forderungen mit dem Verweis auf die demografische Entwicklung einerseits und der Ausbildungssituation beim Pflegepersonal andererseits. So werde etwa die Zahl der Pflegebedürftigen in Oberösterreich von derzeit 80.000 auf 126.000 im Jahr 2040 steigen, die Zahl der Über-85-Jährigen wird sich bis dahin auf 70.500 Menschen verdoppeln.

Aber, so schreiben Stelzer, Haimbuchner und Gerstorfer in ihrem Brief: „Im Gegenzug dazu ist derzeit die Zahl der AbsolventInnen in Pflege- und Betreuungsberufen rückläufig.“ Um den Mehrbedarf von rund 1600 Personaleinheiten im mobilen und stationären Bereich bis 2025 abzudecken, bräuchte man jährlich 800 Personen in Ausbildung, tatsächlich haben in den Jahren 2017 und 2018 aber jeweils nur die Hälfte die Pflegeausbildung abgeschlossen. An der FH für Gesundheitsberufe stünden aktuell 340 Plätze zur Verfügung, 2018/19 konnten aber nur 267 Plätze belegt werden.

Zur Untermauerung der Forderung nach Aufnahme des Pflegeberufs in die Mangelberufsliste wird im Brief dargestellt, dass in Oberösterreich auch zusätzliche Ausbildungsaktivitäten gestartet worden seien.

Markus Ebert