OÖ drückt beim Breitband aufs Tempo

Zu Silvester wird durch die Glückwunschgrüße allein mobil ein Datenvolumen von fast 17,8 Millionen Gigabyte in Österreich erzeugt. Zum Vergleich: 2009 betrug das Gesamt-Volumen via Mobilfunk 16,3 Millionen Gigabyte. Das zeigt wie immens die Datenströme in den vergangenen Jahren zugenommen haben. Doch nicht nur mobil wird gesurft, ebenso groß sind die Herausforderungen beim Surfen über Glasfasernetze. Hier drückt das Land OÖ nach den Anstrengungen der vergangenen Jahre noch einmal aufs Tempo.

Wurden Dank der FTTH-Förderung des Landes seit 2015 bereits 508 Unternehmen an die Breitband-Versorgung angeschlossen, schießt man nun nochmal Landesmittel bei Förderungen zu. „Es wurde die Leerrohr-Anschlussförderung des Landes OÖ bis zum Jahr 2020 verlängert, um Investitionen zur Errichtung von Leerrohren mit oder ohne Kabel zu fördern und so die Herstellung von ultraschnellen Internetverbindungen in Oberösterreich voranzutreiben“, erklärte Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner gestern. Auch bei Förder-Ausschreibungen des Bundes und der EU hofft der Landesrat auf rege Beteiligung und Erfolge aus OÖ.