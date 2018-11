Oö. Ferkelzucht in der Krise

Nicht gerade optimistisch blicken Schweine- und Ferkelzuchtbetriebe in Oberösterreich momentan in die Zukunft: Das konstant niedrige Preisniveau der vergangenen Monate nach dem Preissturz am internationalen Ferkelmarkt im Juni und Juli wirkt sich negativ auf die heimische Ferkelerzeugung aus. Das deutlich rückgängige Geschäft mit China wird unter anderem dafür verantwortlich gemacht.

Schweinebestände sind konstant rückläufig

bezahlte Anzeige

Die heimischen Zuchtschweinebestände sind konstant rückläufig: Laut dem aktuellen Grünen Bericht werden in OÖ etwa 95.800 Zuchtsauen gehalten – zum Vergleich: 2013 waren es noch 97.600, 2011 sogar 105.200 Sauen. Johann Stinglmayr, Geschäftsführer der Ferkelringe (VLV), kann die schlechte Stimmungslage bei den Bauern nachvollziehen: „Nach den Jahren 2010, 2011, 2014 und 2015 ist heuer bereits das fünfte wirtschaftlich schlechte Jahr innerhalb von nur neun Jahren für die Ferkelerzeuger zu verkraften.“ Durch diesen Preisverfall ziehen sich immer mehr heimische Bauernfamilien entweder ganz aus der Sauenhaltung und Ferkelproduktion zurück oder aber: es wird deutlich weniger in diesem Bereich investiert. Prognosen für die Förderperiode 2014 bis 2020 nach zu urteilen, werden bei Schweineställen um bis zu 37 Prozent weniger Investitionszuschüsse im Vergleich zur Vorperiode ausbezahlt. Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger appelliert: „Wir müssen die standortangepasste, effiziente und ressourcenschonende Lebensmittelproduktion in unserer Heimat halten, stärken und auf die Anforderungen der heimischen Märkte ausrichten, ansonsten gefährden wir unsere Selbstversorgung.“