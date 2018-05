OÖ Gebietskrankenkasse im Plus

Bis zuletzt war man skeptisch, doch nun ist es fix: Die OÖ Gebietskrankenkasse (OÖGKK) konnte auch 2017 positiv bilanzieren. Unterm Strich bleiben 3,4 Mio. Euro übrig. Bei der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit war das Plus sogar 20,8 Mio, davon müssen allerdings Rücklagen und 6,2 Mio. für den Solidarfonds der Krankenkassen abgezogen werden. Auch für heuer rechnet OÖGKK-Direktorin Andrea Wesenauer mit einem Plus von 3,2 Mio. Euro.

Spagat geschafft

„Sehr gute Finanzen und ein starker Ausbau der Leistungen müssen kein Widerspruch sein“, bilanziert Obmann Albert Maringer. Die Beitragseinnahmen stiegen um 3,5 Prozent, die Leistungen für die Versicherten sogar um 4,1 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro. Die wichtigsten Ausgabeposten: Rund 702 Mio. für den Krankenanstaltenfonds (2016: 663 Mio.), 530 Mio. für Ärzte und Therapeuten (2016: 508) und 422 Mio. Euro für Medikamente (2016: 411). Oder anders formuliert: Die OÖGKK hat im Vorjahr 15,1 Mio. Arztkontakte, 13,4 Mio. Packungen Medikamente, 2,2 Mio. Spitals-tage, eine Million Zahnbehandlungen, 12.829 Hörgeräte und 5876 Rollstühle finanziert. Mit 1. Jänner hatte die OÖGKK 666 niedergelassene Allgemeinmediziner und 438 Fachärzte unter Vertrag, 14 Ärztestellen sind derzeit nicht besetzt, sieben werden in den kommenden Wochen allerdings nachbesetzt.

In den kommenden Wochen sollen auch die Verträge für weitere Primärversorungungszentren abgeschlossen werden, derzeit gibt es drei, bis 2021 sollen es 13 werden.

Verhandlungen über die Sozialversicherungen

Über die von der Regierung angestrebte Reform der Sozialversicherungen und die Zusammenlegung von Trägern wird weiter verhandelt. Auch gestern stand eine Runde auf der Tagesordnung. Die Gespräche laufen zwischen den Koalitionsparteien ÖVP und FPÖ und mit den Ländern. Inhaltlich bewahrten die Verhandler Stillschweigen. Ob eine Einigung noch diese Woche möglich ist, war vorerst noch offen. Von Regierungsseite war als Ziel genannt worden, Mitte Mai mit einer Punktation in den Ministerrat zu gehen.

OÖGKK-Obmann Albert Maringer erklärt, dass sie derzeit nicht eingebunden seien und es sei bedenklich, dass man trotz der Expertise, die man habe, nicht gefragt werde. Direktorin Andrea Wesenauer ergänzt, dass selbst Experten das System der Kassen in Österreich zwar als kompliziert, aber sehr effizient und kostengünstig sehen. Für sie wäre es sinnvoller, wenn man überlegt, wie man die überdurchschnittliche Zahl an Spitals-aufenthalten verringern könnte. Und man habe zwar extrem viele CT- und MR-Geräte, trotzdem gebe es noch immer Wartezeiten, auch hier habe die Politik Handlungsbedarf.

Auch Wifo-Chef Christoph Badelt hat sich am Montag in der Debatte rund um die Sozialversicherungsträger gemeldet: „Überlegungen zur Trägerstruktur sollten erst am Ende einer Reform des Systems stehen.“ Dass es sinnvoll wäre die Zahl der Träger zu reduzieren, sei „weitgehend unbestritten“. Mit einer Reduktion der SV-Träger könne man Einsparungen — etwa bei der Zahl der Funktionäre — erzielen, die „wirklichen Effizienzprobleme“ seien aber nicht beseitigt.