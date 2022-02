OÖ gibt in Sachen Kreislaufwirtschaft den Takt vor

„Reparaturbonus“ des Landes wird flächendeckend in ganz Österreich eingeführt

Bereits im Jahr 2018 habe Oberösterreich mit der Einführung des Reparaturbonus neue Maßstäbe gesetzt. Und diese Maßstäbe würden nun „auch vom Bund anerkannt und übernommen“, zeigt sich Landeshauptmann Thomas Stelzer erfreut und sieht den heimischen Weg damit bestätigt: „Oberösterreich bleibt damit der Trendsetter in Sachen moderner Kreislaufwirtschaft.“

Er bezieht sich dabei auf die Novelle zum bundesweiten Umweltförderungsgesetz. Dieses sieht vor, zeitnah das oberösterreichische Modell des Reparaturbonus in ganz Österreich einzuführen. Unter dem Titel „Förderung der Reparatur von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten“ sind Zuschüsse von 130 Mio. Euro für den Zeitraum 2022 bis 2025 vorgesehen.

5000 Tonnen weniger Müll erwartet

Gerechnet wird mit einem Gesamtaufkommen von 858.000 förderwürdigen Reparaturen sowie mit einer damit verbundenen potenziellen Abfall-Einsparung von 5.000 Tonnen. Gefördert werden sollen aus dem Reparaturbonus laut den Plänen der Bundesregierung bis zu 50 Prozent der anfallenden Kosten, mit einer Förder-Obergrenze bei 200 Euro pro Reparatur.

Rückenwind für Oberösterreich als Modellregion

Stelzer sieht in der bundesweiten Ausrollung dieses Oberösterreich-Modells einen weiteren Rückenwind für das im OÖVP-FPÖ-Regierungsprogramm verankerte Ziel, das Land ob der Enns zu einer „Modellregion für Kreislaufwirtschaft“ zu machen. Der Wirtschaftsstandort Oberösterreich „steht für die Entwicklung und Anwendung modernster Umwelttechnik im Sinne von Nachhaltigkeit, Wohlstand und Arbeit. Seitens der Landespolitik schaffen wir dafür die entsprechenden Rahmenbedingungen und Anreize“, betont der Landeshauptmann.

4000 zusätzliche Arbeitskräfte in OÖ bis 2030

Das oberösterreichische Modell birgt ein riesiges Potenzial für Wirtschaft und Arbeitsmarkt: Laut aktueller Studie des an der FH OÖ und der Johannes Kepler Universität tätigen Ökonomen Stefan Fink sind durch die Verstärkung des Modells Kreislaufwirtschaft bis zum Jahr 2030 in Oberösterreich 4000 zusätzliche Arbeitsplätze und 650 Mio. Euro an zusätzlicher Wertschöpfung erreichbar.

OÖ ist schon jetzt die Nummer eins bei Umwelttechnik

Bereits jetzt sehen Daten des Umweltministeriums Oberösterreich auf dem bundesweiten Platz eins in der Umwelttechnik-Industrie, betont Landeshauptmann Stelzer. Dies zeige, „dass wir mit dem Standort-Schwerpunkt Nachhaltigkeit im Sinne von Arbeit, Wohlstand und Umwelt auf dem richtigen Weg sind“. Bereits 23 Prozent der österreichischen Umwelttechnik-Industrie sind in Oberösterreich angesiedelt. Experten rechnen mit einem jährlichen Branchen-Wachstum von sechs Prozent und einer neuerlichen Verdoppelung der globalen Nachfrage bis 2030. Schon jetzt gehen 72 Prozent der rot-weiß-roten Umwelttechnik über den Export auf den Weltmarkt.