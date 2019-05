OÖ hat „finanzielle Spielräume für Investitionen in die Zukunft“

Zwischen dem, was der oberösterreichische Landtag im Dezember 2017 gemäß dem Motto „Chancen statt Schulden“ als Voranschlag 2018 beschlossen hat, und dem, was Finanzreferent LH Thomas Stelzer (OÖVP) der Landesregierung am 13. Mai als Rechnungsabschluss 2018 präsentieren wird, klafft eine Lücke von 87 Millionen Euro.

Um 87 Millionen besser

Was freilich ausschließlich positiv zu sehen ist, denn der Rechnungsabschluss ist um diese 87 Millionen Euro besser als der Voranschlag. Und: Statt des im Budget vorgesehenen Schuldenabbaus im Ausmaß von 90 Millionen Euro konnten im Vorjahr tatsächlich 143 Millionen Euro an Landes-Schulden abgebaut werden.

Weitere 34 Millionen Euro seien den Rücklagen zugeführt worden, rechneten LH Stelzer und LH-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FPÖ) gestern vor. Gemäß dem Rechnungsabschluss hat das Land Oberösterreich im Jahr 2018 exakt 6,532.291.700 Milliarden Euro eingenommen und eben soviel ausgegeben, das ergebe einen Abgang von Null Schulden, teilen Stelzer und Haimbuchner mit.

„Wir haben in Zeiten vorgesorgt, in denen es uns wirtschaftlich gut ging und indem wir uns die Frage gestellt haben, was wir in der Hochkonjunktur tun können, damit wir für schwierigere Phasen gerüstet sind“, resümiert Stelzer. Nachsatz: „Wir haben für unser Land und die Menschen zum richtigen Zeitpunkt das Richtige getan“. Der Landeshauptmann zeigt sich daher auch „optimistisch, dass wir den Schwung länger mitnehmen können als andere“. Haimbuchner wiederum unterstreicht, die langfristige Stabilität des Haushalts durch diese „umsichtige Budgetpolitik“.

Mitdem Weg der Konsolidierung werde man „Oberösterreich langfristig als starken Wirtschaftsstandort und lebenswerte Heimat gestalten“, so der FPÖ-Chef. Und auch Landeshauptmann Stelzer richtet den Blick nach vorne: „Sparen ist für uns kein Selbstzweck, sondern schafft finanzielle Spielräume, die wir für Investitionen in die Zukunft unseres Landes brauchen“.

„Ungerechte Politik“

Nach Ansicht von SPÖ-Klubvorsitzendem Christian Makor wurde der größere Überschuss zulasten der Gemeinden und durch Kürzungen bei der Wohnbeihilfe erzielt. „Das ist ungerechte Politik von einem ungerechten Landeshauptmann Stelzer“, befindet der SPÖ-Politiker.