OÖ hat forschungsstärkste FH

„Innovation ist der Treiber der Wirtschaft. Wir werden einen gewaltigen Umbruch in den nächsten zehn Jahren erleben. Dabei trägt die Forschung und Entwicklung an den vier FH-Fakultäten in Hagenberg, Linz, Steyr und Wels in 17 Themenschwerpunkten sowie in sechs fakultätsübergreifenden Center of Excellence maßgeblich zur Stärkung der Forschungslandschaft in OÖ bei.“

Wirtschafts- und Forschungslandesrat Markus Achleitner gab sich gestern beim Pressegespräch durchwegs stolz auf die nun vorliegenden Zahlen, welche die FH in OÖ gegenüber anderen Bundesländern klar im Vorteil sieht: „Unsere FH ist die forschungsstärkste in ganz Österreich“, so Achleitner weiter. Untermauert werde das zum einen durch die Anzahl der wissenschaftlichen Publikationen – 449 davon wurden in internationalen Fachzeitschriften, Büchern oder auf Konferenzen veröffentlicht – und zum anderen durch den gestiegenen Umsatz der FH OÖ Forschungs- und Entwicklungs GmbH: Dank der Arbeit von 236 Vollzeitmitarbeitern in diesem Bereich kam man 2018 auf 20,43 Millionen Euro, ein Anstieg von 3,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Aber auch der Auftragsstand war mit 39,5 Mio. Euro um knapp sechs Prozent höher als noch 2017. Unter den Fachhochschulen hat die FH OÖ mit 21 Prozent den höchsten Anteil von F&E- Einnahmen an den gesamten Einnahmen der Hochschulen. Rund 600 Unternehmen und Institutionen sollen dabei vom Know-how der Forscher in 497 Projekten profitiert haben – alleine 93 davon wurden im vergangenen Jahr neu gestartet. Die von Achleitner genannten Center of Excellence der FH forschten dabei erneut in den Themenfeldern Smart Production, Energie, Medizintechnik, Lebensmitteltechnologie/Ernährung, Automotive/Mobility und Logistik.

Forschung in OÖ schielt auf Automobilindustrie

Das Land OÖ unterstützt die FH-F&E mit einer Basisfinanzierung von 1,1 Mio. Euro. „Wir versuchen, die Kreativität aus den Forschern herauszukitzeln“, sagte Achleitner, der für 2019 als großes Leitthema „Automotive“ ankündigte. Die Automobilindustrie investiere derzeit nämlich ganz massiv in die Forschung, so der Landesrat.