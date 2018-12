„OÖ hat sich so verändert, wie ich es mir vorgestellt habe“

Mit LH-Stv. MICHAEL STRUGL sprachen Christian Haubner und Christoph Steiner

Mit Mittwoch geht die Ära von LH-Stv. Michael Strugl im oö. Landtag zu Ende. Bevor er nach Wien zum Verbund wechselt, blickte er im VOLKSBLATT-Gespräch auf fünf Jahre in der Landesregierung zurück: Auf den schwierigen Start, die großen Herausforderungen, aber auch wie diese gemeistert wurden. Zudem erklärt er, warum er Oberösterreich weiterhin verbunden bleiben wird.

VOLKSBLATT: Seit 2013 sind Sie Wirtschaftslandesrat und Landeshauptmann-Stellvertreter, mittlerweile in einem deutlich aufgewerteten Standortressort. Hat sich Oberösterreich in dieser Zeit so verändert, wie Sie sich das vorgestellt haben?

STRUGL: Ja, grundsätzlich schon. Wir haben in der Zeit das Wachstum verdreifacht, von 1,1 auf 3,3 Prozent. Wir haben wieder eine Investitionsstimmung in diesem Land erzeugt, das war eigentlich mein wichtigstes Ziel. 2013, als noch die Wirtschaftskrise nachgewirkt hat, hatten wir Null Investitionen, einen Rückstau. Das war kritisch für den Standort.

Was hat sich seither verändert?

Wir hatten damals steigende Arbeitslosigkeit, jetzt sinkt sie. Im November war die Arbeitslosigkeit bei 4,5 Prozent, Oberösterreich ist damit wieder das beste Bundesland. Mit 676.000 Menschen im Erwerb haben wir einen Beschäftigungsrekord. 2013 hatten noch rund 50.000 weniger einen Arbeitsplatz. Dazu haben wir in der Forschung Leuchttürme errichtet. Etwa das LIT mit dem Artificial Intelligence Lab. Dort konnten wir mit Sepp Hochreiter einen absoluten Spitzenmann halten. Dazu kommen das Silicon Austria, das K2-Zentrum, Symbiotics Mechatronics, die LIT-Factory – in der Forschung ist richtig etwas weitergegangen.

Bei ihrem Antritt war ultraschnelles Internet noch kaum ein Thema.

Wir haben damals eine Breitbandinitiative gestartet, um auch die digitale Infrastruktur auszubauen. Ich würde mir zwar wünschen, dass der Ausbau schneller geht. Aber immerhin waren wir unter den gegebenen Bedingungen der Breitbandmilliarde des Bundes die Schnellsten und haben als Erster das Fördergeld abgeholt. Wir sind bei einem Ausschöpfungsgrad von 103 Prozent – also mehr als uns zugedacht war. 155 Millionen Euro haben wir in Wien abgeholt. 100 Millionen setzen wir dazu jetzt selbst noch ein, haben dazu die FiberService gegründet. Um damit die Eingangsfrage zu beantworten: Ja, Oberösterreich hat sich in dieser Zeit so verändert, wie ich mir das vorgestellt habe.

Hat man damit schon das Ende der Fahnenstange erreicht?

Es ist vieles gelungen, ich sage aber auch dazu: Wir sind unterwegs, aber noch nicht am Ziel. Und was mir momentan die größten Sorgen bereitet, ist der Mangel an Fachkräften, das ist aus meiner Sicht die größte Standortbedrohung. Da haben wir deswegen auch die Fachkräftestrategie des Landes aktualisiert. Sie wird jetzt in den Pakt für Arbeit und Qualifizierung 2019 einfließen.

Wo gilt es sonst noch anzusetzen?

Wir haben natürlich auch nach wie vor beim Thema Verkehrsinfrastruktur – auch bei der digitalen Infrastruktur – das Problem, dass wir eigentlich noch mehr Geld brauchen würden. Besser gesagt: Wir müssen in diesem Bereich infach schneller werden. Wir haben nach wie vor viel Bürokratie und die Regulierungsthemen. Diese kommen nicht alle vom Land, die kommen sehr oft von Europa und auch vom Bund. Aber das nützt uns auch nichts, es trifft unsere Betriebe.

Gibt es etwas, bei dem Sie mehr erreichen hätten wollen?

Zufrieden darf man nie sein. Es gibt natürlich Dinge, bei denen man noch mehr will – die habe ich zum Teil eh schon angeschnitten. Die drei Themen Fachkräfte, Regulierung und Infrastruktur werden uns weiter begleiten. Auch in Einzelbereichen gibt es natürlich Dinge, bei denen ich mir denke, Dies wäre schön gewesen und Das wäre schön gewesen. Aber im Großen und Ganzen würde ich einmal sagen, die Richtung stimmt.

Was war abseits von Zahlen, Daten, Fakten für Sie persönlich am prägendsten in ihrer Zeit in der Landesregierung?

Am prägendsten war der schwierige Start mit der Serie an Insolvenzen. Damals gingen Alpine, Dayli, Pabneu und Doubrava pleite. Da sind innerhalb kürzester Zeit 2200 Menschen auf der Straße gestanden. Aber am Ende des Jahres haben wir bis auf 104 alle wieder in Arbeit gebracht. Das war eine Zeit, die mich sehr persönlich berührt hat.

Damals war der Arbeitsmarkt schwierig, die Arbeitslosigkeit ist gestiegen. Die wirtschaftliche Dynamik war schwach. Diese Insolvenzen haben uns sehr weh getan, wir haben aber gute Konstruktionen gefunden. Zum Beispiel bei der Alpine haben wir drei oberösterreichische Unternehmen übernommen, die oö. Standorte zu übernehmen. Das haben wir über Nacht ausgeschnapst.

Die Insolvenzen waren 2013 nicht die einzige schwierige Situation…

2013 hatten wir auch das große Hochwasser. Das hat uns die Tourismussaison damals kaputt gemacht. Am Anfang war ich also gleich einmal „am heißen Stuhl“, das hat natürlich geprägt.

Was waren die Lehren daraus?

Ich glaube, dass man in dieser Zeit gesehen hat, dass man Dinge konsequent vorantreiben muss – auch Reformen angehen muss. Etwa im Tourismus: Hier haben wir jetzt Rekorde bei Nächtigungen und Gästen. Es ist in diesem Bereich die richtige Stimmung da, es entsteht ein Hotel nach dem anderen, es wird groß investiert. Zu meiner Anfangszeit waren all diese Bereiche rückläufig. Da haben wir gesagt, wir machen etwas. Haben eine neue Strategie, einen neuen Auftritt entwickelt. Auch die Strukturen werden verändert – wir reduzieren 103 Verbände auf 20. Das hat mich auch geprägt, weil da habe ich alleine dafür vier Mal durchs Land fahren müssen durch alle Bezirke, das war auch sehr prägend.

Eine anstrengende Zeit…

Darum sage ich: Schön sind die Erfolge jetzt am Schluss. Schwierig war der Anfang, herausfordernd waren die Reformanstrengungen. Aber alles in allem war es die schönste Aufgabe, die es gibt.

Gibt es etwas in der täglichen Politarbeit, aus der Politik, das Ihnen fehlen wird?

Ja klar. Die Politik ist eines der spannendsten Dinge, die man machen kann im Leben. Sie hat eine unglaubliche Bandbreite wenn man so ein Ressort hat wie ich und diese Vielfalt und diese vielen spannenden Herausforderungen. Die werden mir fehlen. Was mir auch fehlen wird, sind diese vielen Begegnungen und Kontakte, die man hat. Mit Leuten aus dem In- und Ausland, vom Spitzenforscher bis zu den kleinen Gewerbetreibenden, die dir ihre Dinge erzählen. Und was mir fehlen wird… das ist mein Team.

Werden Sie Oberösterreich auch nach dem Abgang nach Wien verbunden bleiben?

Ich habe einen Nebenwohnsitz in OÖ und auch eine Wohnung in Linz. Mein Sohn ist hier und auch meine Freunde sind da. Das heißt, meine soziale Struktur, die wird es nach wie vor geben – da werde ich die Nabelschnur auch nicht durchschneiden. Ich bleibe ein Oberösterreicher.

Stich.wort

Übergabe nach mehr als fünf Jahren

Im April 2013 wurde Michael Strugl als Wirtschaftslandesrat angelobt. In seiner mehr als fünfjährigen Amtszeit wanderten immer mehr Kompetenzen in sein Ressort, seit April 2017 unterstanden ihm auch alle für die Weiterentwicklung des Standorts relevanten Bereiche: Von Wirtschaft über Arbeit und Forschung bis hin zu Tourismus und Energie. Seit der Aufwertung des Ressorts ist der 55-Jährige auch Stellvertreter von LH Thomas Stelzer. Strugl wechselt mit dem Jahreswechsel nach Wien als Vorstandsvorsitzender-Stellvertreter des Energiekonzerns Verbund. Seine Agenden (bis auf die Mitsprache bei den Finanzagenden) werden ab morgen vom bisherigen Eurothermen-Chef Markus Achleitner übernommen. Die Position als Landeshauptmann-Stellvertreterin wird Bildungslandesrätin Christiane Haberlander einnehmen. Interviews mit dem neuen Wirtschaftslandesrat als auch mit Christine Haberlander lesen Sie am Freitag im VOLKSBLATT.