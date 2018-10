Oö. Helferin: „Lage spitzt sich zu“

PALU —Sieben Tage nach den Erdbeben und dem Tsunami auf Sulawesi, Indonesien, spitzt sich die humanitäre Lage der Betroffenen immer weiter zu. Ob Trinkwasser, Benzin, medizinische Hilfe, Lebensmittel oder Hygieneartikel, „es fehlt an allem“, berichtete die in die Krisenregion entsandte oö. Caritas-Katastrophenhelferin Miriam Ebner am Freitag.

Das Ausmaß der Katastrophe sei größer als zunächst angenommen. 200.000 Menschen bräuchten akut Hilfe, 60.000 seien derzeit in Evakuierungszentren untergebracht, schilderte die Linzerin. Nach jüngsten offiziellen Angaben sind mindestens 1581 Menschen durch die Katastrophe ums Leben gekommen, die Zahl dürfte aber weiter steigen. Immer noch werden Tote geborgen und in Massengräbern beerdigt, um der Ausbreitung von Seuchen vorzubeugen, so die Caritas-Katastrophenhelferin.

Betroffen sind vor allem die Stadt Palu und die rundum liegenden Dörfer. Nach wie vor seien einige Dörfer von der Versorgung abgeschnitten, berichtete Ebner. Die zerstörte Infrastruktur mache die Hilfsarbeit vor Ort schwierig. Neben der Nothilfe seien im Moment vor allem Bergungs- und Aufräumarbeiten im Gange. Die Hoffnung Überlebende zu bergen, sinke aber immer weiter. Es gehe derzeit vor allem um das Organisieren und Koordinieren von lebensnotwendiger Hilfe, erklärte die Caritas-Helferin.

Die indonesische Regierung habe Militär und Feuerwehren in die Krisenregion beordert, ausländischen Hilfskräften werde der direkte Zutritt aber nach wie vor nicht gewährt.

Besonders schlimm getroffen habe es die Kinder, von denen viele auch Angehörige verloren haben. Sie benötigten dringend auch „psychologische Erste Hilfe“, so die Caritas-Katastrophenhelferin. Sorge bereitet den Helfern die nahende Regenzeit, die ab Ende Oktober erwartet wird. Nicht zuletzt der Ausbruch von Krankheiten wird befürchtet.