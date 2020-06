OÖ im Kampf gegen Corona an Spitze

„Wir wollen die regionale Forschungskompetenz insbesondere in den Bereichen Medizin und Gesundheit in Oberösterreich massiv vorantreiben“, betonte Landeshauptmann Thomas Stelzer am Mittwoch anlässlich eines Betriebsbesuches bei der Firma Genspeed Biotech in Rainbach (Bez. Freistadt).

„Made in OÖ“ soll laut Stelzer in Zukunft eine noch größere Rolle spielen. „Der Fokus auf die heimische Versorgung an relevanten Medizinprodukten soll uns einerseits unabhängiger von Märkten wie China machen, andererseits soll Oberösterreich damit im Kampf gegen Corona ganz vorne mitspielen“, sagte der Stelzer. Forschung und Innovation seien zentrale Bereiche, um Arbeitsplätze zu sichern und um Oberösterreich wieder stark zu machen.

Antikörper-Nachweis in nur 15 Minuten

Die Firma Genspeed, die mit der Medizinischen Fakultät der JKU kooperiert, stellt in Rainbach einen Covid-19 Antikörper-Schnelltest her, dessen Marktzulassung bereits im Juli erfolgen soll. Der mobile Test erlaubt es, Antikörper gegen das Virus in einem Tropfen Blut innerhalb von 15 Minuten in Laborqualität nachzuweisen.

In einem weiteren Ausbauschritt soll der Test auch eine Infektion direkt nachweisen können. Da der Test schnell und mobil vor Ort (z. B. in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen) immune infizierte Personen identifizieren kann, ist er laut den beiden Vorständen Sonja Kierstein und Max Sonnleitner weltweit einzigartig.

Landeshauptmann Stelzer und sein Team sind derzeit in allen Regionen des Landes unterwegs. Unter dem Motto „Oberösterreich wieder stark machen“ werden gezielt Betriebe und Organisationen aus den Bereichen Gesundheit, Soziales, Sicherheit sowie Lebensmittel besucht.