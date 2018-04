OÖ ist Zecken-Hochburg: Nur eine Impfung schützt

LINZ – Mit 38 FSME-Erkrankten allein in Oberösterreich – 116 in Österreich – gab es im Vorjahr so viele Fälle wie noch nie seit Einführung der Zeckenimpfung vor 40 Jahren. Experten führen dies zu auf Impfmüdigkeit, aber auch auf klimatische Veränderungen hin. „Die Zecken sind mittlerweile auch schon in 1500 Metern Höhe zu finden“, betont Johannes Neugebauer, Kinderarzt und Impfreferent der oö. Ärztekammer. „Während die Durchimpfungsrate von 88 auf 82 Prozent gesunken ist, lassen sich in Oberösterreich – einer Zecken-Hochburg – jedes Jahr nur elf Prozent impfen, in Österreich zumindest 14 Prozent. Als neue FSME-Endemiegebiete wurden Obergrünburg, Losenstein und Reichraminig sowie die Dr.Vogelsang-Klamm ausgewiesen“, sagt Priv.-Doz. Georg Duscher, Vizepräsident des Vereins zur Förderung der Impfaufklärung. „Es gibt keine Impfung danach. Bei 20 Prozent der Menschen, die von einer Zecke gestochen wurden, treten Symptome auf. Eine Woche danach haben die Patienten Fieber und Symptome ähnlich einer Grippe, beim zweiten Krankheitsgipfel etwa in der vierten Woche nach dem Stich kehrt das Fieber zurück, hinzukommen neurologische Beschwerden“, erläutert Priv.-Doz. Rainer Gattringer, stv. Leiter des Instituts für Hygiene, Mikrobiologie und Tropenmedizin am Ordensklinikum Linz Elisabethinen: „Typische Symptome sind Kopf- und Nackenschmerzen, Übelkeit, Bewusstseinstörungen und Krampfanfälle. In ganz schweren Fällen kommt es zu Entzündungen von Gehirn und Hirnhäuten.“

Im Vorjahr waren in OÖ vier Kinder unter sechs Jahren von einer schweren FSME-Erkrankung betroffen, schildert Neugebauer. Der aus seiner Praxis Kinder kennt, die bleibende Schäden davon trugen.

Zecken lauern in Gräsern

„Zecken fallen nicht von den Bäumen, sondern lauern im Gras. Deshalb sind Kinder, die einen ausgeprägteren Bewegungsdrang als Erwachsene haben, besonders betroffen. Die Zecken nisten sich bei ihnen bevorzugt unter der Achsel, im Genital- sowie Hals- und Kopfbereich ein und sollten rasch entfernt werden. Kinder können im Normalfall ab dem ersten Lebensjahr geimpft werden, nach der dreiteiligen Grundimmunisierung sollte alle fünf Jahre eine Auffrischungsimpfung erfolgen, ab dem 60. Lebensjahr alle drei Jahre.

Bis 31. Juli wird der Impfstoff verbilligt abgegeben, um 34,80 für Erwachsene und um 30,30 für Kinder. Die GKK zahlt vier Euro dazu.

em