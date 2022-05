OÖ-Profi Bayer hat Lust auf mehr

Debütant ortet am Dienstag beim Giro gute Chancen auf Alpecin-Tagessieg

Die ersten neun Etappen des Giro d´Italia, inklusive der beiden schwierigen Bergankünfte (Ätna, Blockhaus), hat Radprofi Tobias Bayer schon erfolgreich hinter sich gebracht.

„Es ist für uns ganz gut gelaufen, aber wir sind für weitere Etappensiege motiviert“, sagte der Oberösterreicher vom Alpecin-Fenix-Team.

„Das Finale lädt ein“

Am Ruhetag ging es darum, den Kopf freizubekommen und bestmöglich zu regenerieren. „Wir sind zwar am Rad gesessen, jedoch ganz locker. Die Beine sind natürlich etwas müde, aber ich fühle mich gut“, meinte der 22-Jährige, der auf dem heutigen Teilstück, mit dem anspruchsvollen Finale in Jesi, großes Potenzial für seinen zu Beginn der Rundfahrt ins Rosa Trikot gesprinteten Teamkollegen Mathieu van der Poel sieht.

„Das Finale lädt ein und da sollte Mathieu ein Wörtchen mitreden können“, meinte Bayer, der den Superstar unterstützen will, damit dieser den Sprung in die Ausreißergruppe schafft oder aus dem Hauptfeld heraus den Tagessieg attackieren kann.

Von Daniel Gruber