OÖ soll wirtschaftlich an die Spitze

Seine Visionen für das Land Oberösterreich im Jahr 2030 stellte am Montag der neue Wirschaftslandesrat Markus Achleitner vor. Er wolle das Land ins Spitzenfeld der EU-Wirtschaftsregionen führen, betonte der ehemalige Eurothermen-Chef. Die Grundlagen dafür sollen in der Wissenschaft und Forschung gelegt werden. Diese seien als Innovationsturbo die Treiber der Wirtschaft für künftigen Erfolg. Er betonte zudem, dass OÖ als Top-Wirtschaftsraum auch eine Top-Universität brauche. Dass die Johannes Kepler Universität in den kommenden drei Jahren 105 Mio. Euro mehr Fördermittel des Bundes erhält, sei hier ein wichtiger Beitrag, erklärte Achleitner.

Ebenfalls vorgesehen im „Fit for future – OÖ 2030“- Programm ist die Bekämpfung des Fachkräftemangels. Dazu soll vor allem der Stellenwert der Lehre in der Gesellschaft wieder gehoben werden, auch soll mehr digitale Kompetenz vermittelt werden. Diese sei in der Arbeitswelt eine Grundvoraussetzung, so Achleitner.

Um gerade im Innviertel ausreichend qualifizierte Arbeitskräfte für die Betriebe der Region zu haben, soll schon im kommenden ein Studienbefähigungslehrgang in Braunau starten.

Ländlichen Raum stärken

Einen Schwerpunkt will der neue Wirtschaftslandesrat auf die Entwicklung des ländlichen Raum legen. Dieser solle attraktiv erhalten bleiben, um urbane Räume nicht zu überlasten, so Achleitner. Durch neue gesetzliche Vorgaben sollen die Ortskerne wieder belebt werden. So soll durch eine Novellierung der Raumordnung der Bodenverbrauch reduziert werden. Bevor auf Neufläche zurückgegriffen wird, sollen vordergründig Ortskerne bzw. Leerstände für neue Projekte genützt werden. Auch wird Nahversorgerförderung ausgebaut. Die Arbeit soll zu den Menschen kommen und nicht umgekehrt, so die Intention dahinter.

cs