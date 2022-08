OÖ-Talent wieder auf WM-Bühne

Am Montag jubelten Leon Sommer noch rund 500 Eishockey-Fans beim Showtraining der Steinbach Black Wings Linz zu, bereits heute steigt das OÖ-Torhüter-Talent in den Flieger zur U20-WM (9. bis 20. August) in Edmonton (CAN). „Es ist natürlich ein bisschen stressig, aber richtig cool“, freut sich der 20-jährige Linzer nach dem Corona-bedingten Abbruch in der Vorrunde im vergangenen Dezember auf die Neuauflage in Kanada.

„Gibt nichts Schöneres“

Damals spielte sich Sommer mit einer starken Leistung vor rund 4000 Zuschauer im Rogers Place gegen Gastgeber Kanada (2:11), in die Notizbücher der internationalen Scouts. „Diese Erfahrung war extrem wichtig und lauter wird es dieses Mal maximal gegen die USA“, schmunzelte der Goalie, der in der Zwischenzeit seinen ersten Profivertrag bei den Black Wings unterschrieben hat und als Nummer drei in die neue ICE-Saison geht. „Es gibt nichts Schöneres als zu Hause Eishockey zu spielen.“

Ob Sommer beim WM-Auftakt gegen Deutschland (11. August) im U20-Tor zum Zug kommt, entscheidet sich in den beiden Testspielen gegen Lettland und Tschechien.

Von Daniel Gruber