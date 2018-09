OÖ trat Wasserstoff-Initiative bei

Beim am Montag begonnenen Treffen der EU-Energieminister in Linz waren nachhaltige Wasserstofftechnologien das prägende Thema. Denn Wasserstoff könnte sich als der Treibstoff der Zukunft erweisen und damit den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen erleichtern. Mit der Konferenz „Charge vor Change“startete das hochkarätige Meeting mit rund 200 Teilnehmern in der voestalpine Stahlwelt. Ein nicht zufällig ausgewählter Ort, entwickelt doch die Voest mit Partnerunternehmen eine Pilotanlage zur Herstellung von „grünem“ Wasserstoff.

Initiative unterzeichnet

Als richtungsweisenden Schritt für Oberösterreich trat das Bundesland gestern der Wasserstoff-Initiative bei. LH Thomas Stelzer unterzeichnete in Anwesenheit von EU-Energiekommissar Miguel Arias Cañete die Vereinbarung. Ziel dieser Initiative ist es nachhaltige Wasserstofftechnologien und Synergien, vor allem in den Bereichen Speicherung, Transport und Industrie zu fördern. „Mir ist es wichtig, dass eine starke Region wie Oberösterreich aktiv den Weg in Richtung erneuerbarer Energien mitgestalten kann. Zahlreiche oberösterreichische Unternehmen sind globale Vorreiter in Sachen erneuerbarer Energien“, betonte Stelzer.

Energieunion umsetzen

Anlässlich der Tagung in Linz betonte Paul Rübig, Energiesprecher der ÖVP im Europäischen Parlament, dass die Energieunion endlich umgesetzt werden müssen. „Die europäische Energieunion ist zu Recht einer der wichtigsten politischen Prioritäten der EU. Das Europäische Parlament hat den Mitgliedstaaten zu allen acht Gesetzesentwürfen, mit denen die Energieunion umgesetzt werden soll, Vorschläge gemacht. Die österreichische Ratspräsidentschaft ist nun die Gelegenheit, sich zu einigen und die Gesetze zu beschließen“, so der EU-Parlamentarier.