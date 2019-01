OÖ-Trio auf der Jagd nach WM-Edelmetall

Von Tobias Hörtenhuber

Was haben Andrea Limbacher (29), Daniel Traxler (25) und Johannes Rohrweck (28) gemeinsam?

Alle drei kommen aus Oberösterreich, lieben als Ski Crosser den beinharten Vierkampf auf der Rennstrecke, kennen das Gefühl einer (oder mehrerer) schwerer Verletzungen und sind bei der WM in Solitude (USA) heiß auf Edelmetall.

Die „Grande Dame“

„Das Team steht sehr gut da, bei der WM ist viel drinnen und das macht viel Spaß im Moment“, brachte Limbacher, Weltmeisterin 2015, die Stimmung auf den Punkt. Mit vier Top-10-Plätzen zeigte sie heuer im Weltcup, dass sie auch nach insgesamt vier Kreuzbandrissen weiterhin zur Weltelite zählt. „Meine Form passt, ich will an die letzten Rennen anknüpfen“, meinte „Limbo“ zuversichtlich. Vielleicht gelingt ihr der erste Podestplatz seit 26. Februar 2016 (4. WC-Sieg in Bokwang) ja ausgerechnet bei der WM. „Es muss auch das Glück auf meiner Seite sein“, schmunzelte die „Grande Dame“ aus St. Wolfgang.

Der WM-Debütant

Das hoffen auch Traxler und Rohrweck, die heuer nach Verletzungen ihr Comeback gaben. Erster musste nach einem Oberschenkelbruch 2016 und einem Bandscheibenvorfall 2017 gar zwei Saisonen auslassen. Aktuell ist der junge Mann aus Spital/Phyrn in der Form seines Lebens. Im schwedischen Idre Fjall kämpfte sich Traxler mit den Plätzen zwei und drei erstmals im Weltcup aufs Podium. Auch wenn er sich selbst nicht zum Favoritenkreis zählt, über sein Ziel lässt der WM-Debütant keine Zweifel aufkommen. „Bei der WM zählt nur eine Medaille und so gehe ich auch an den Start.“

Der heiße Außenseiter

Teamkollege Rohrweck verpasste die letzte Saison wegen eines Kreuzbandrisses und steht zum dritten Mal im WM-Aufgebot. Die Plätze 17 (2015/Kreischberg) und 19 (2017/Sierra Nevada) möchte „Johnny“ diesmal toppen. Von Platz drei bei der Generalprobe letztes Wochenende in Blue Mountain will er sich aber nicht blenden lassen. „Ich sehe mich in der Außenseiterrolle“, stapelte der Großraminger tief, weil „die Strecke nicht unbedingt das ist, was mir entgegenkommt.“ Nachsatz: „Aber das hab ich schon oft gesagt und dann ist’s gut gegangen.“

Zuerst muss heute (22.30 MEZ) die Qualifikation gemeistert werden, am Samstag (21/live ORF Sport +) geht es dann um Edelmetall.