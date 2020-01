OÖ: Vierter Brand an selber Adresse

In einem Haus in Hargelsberg (Bezirk Linz-Land) hat es Mittwochabend zum vierten Mal innerhalb von acht Tagen gebrannt. Nach einem Holzstoß und dem Auto vorigen Dienstag und der Garage vor zwei Tagen war diesmal der Keller dran. Die Polizei ermittelt, hat aber keine heiße Spur, wie sie am Donnerstag der APA mitteilte.

Mittwoch um 18.20 Uhr brannte es im Keller des Einfamilienhauses. Die Feuerwehr konnte – wie schon bei den drei Bränden zuvor – rasch löschen. Keines der Feuer war darauf angelegt, das ganze Haus abzufackeln. Verletzt wurde bei keinem einzigen Brand jemand, es bestand keine Gefahr für Menschen, so die Polizei.

Die Exekutive will nun klären, wer Zutritt zu dem Keller hat, um so zu einer Spur zu kommen. Bei den ersten drei Bränden hatte der Hausbesitzer die Feuerwehr verständigt. Wer es beim aktuellen Ereignis war, wurde noch ermittelt.