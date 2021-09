OÖ-Wahl – Die Ergebnisse

1.093.727 Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher wählten am 26. September einen neuen Landtag. Zusätzlich fanden auch in allen 438 Kommunen Gemeinderats- und Bürgermeisterdirektwahlen statt.

Die ÖVP hat laut einer ersten Hochrechnung der ARGE Wahlen für die APA (16.05 Uhr) bei der Landtagswahl in Oberösterreich am Sonntag den ersten Platz verteidigt. Mit 36 bis 37 Prozent blieb sie aber bei ihrem Ergebnis von 2015. Platz zwei geht an die FPÖ (rund 20 Prozent) vor der SPÖ (19) und den Grünen (12). Die Impfskeptiker MFG (“Menschen-Freiheit-Grundrechte”) ziehen mit rund 7 Prozent in den Landtag ein, die NEOS müssen um den Einzug zittern.

Für die ÖVP brachte die Wahl damit gegenüber 2015 (36,37 Prozent) keine nennenswerte Änderung. Die FPÖ musste die erwarteten Einbußen von rund einem Drittel ihrer Wählerstimmen hinnehmen – 2015 votierten noch satte 30,36 Prozent für die Blauen.

Die SPÖ konnte gegenüber 2015 (18,37 Prozent) nur minimal zulegen, die Grünen gegenüber den 10,32 Prozent etwas mehr.

Die MFG schafften mit rund 7 Prozent überraschend klar den Einzug – und landeten vor den Pinken auf Platz fünf.

Die NEOS müssen weiter zittern. Ob sie die Vier-Prozent-Hürde überschreiten, war am Nachmittag noch unsicher. 2015 waren sie mit 3,47 Prozent am Einzug gescheitert.