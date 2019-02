OÖ weiter auf Wachstumskurs: 2018 mehr Geburten als Sterbefälle

LINZ/WIEN — Im Vorjahr wurden in Oberösterreich 15.048 Kinder geboren. 13.475 Menschen starben. Beide Zahlen sind rückläufig. Insgesamt betrug der Geburtenüberschuss in Oberösterreich 1573 – das ist das drittgrößte Wachstum nach Wien und Tirol. Im Jahr 2017 betrug das Geburtenplus in Oberösterreich noch 1880 im Jahr 2016 sogar 2638.

Die Zahlen für 2018 wurden gestern von der Statistik Austria veröffentlicht. Obwohl demnach die Zahl der Geburten (minus 2,9 Prozent) in Österreich stärker abnahm als jene der Toten (minus 0,5 Prozent), bleibt die Geburtenbilanz positiv (2245): 85.085 Babys standen im Vorjahr 82.840 Sterbefällen gegenüber. Bezogen auf die Bevölkerung entspricht dies zehn Geburten sowie neun Sterbefällen je 1000,

In dieser Statistik sind auch 410 (0,5 Prozent) Buben und Mädchen von Müttern mit Hauptwohnsitz in Österreich enthalten, die im Ausland geboren wurden. Weiters starben 642 hierzulande lebende Personen (0,8 Prozent) außerhalb der Alpenrepublik.

Stark überdurchschnittlich waren die Geburtenraten in Vorarlberg und Wien, wogegen die Todesfälle besonders im Burgenland und Kärnten deutlich über dem österreichischen Mittel lagen. Insbesondere Wien verzeichnete einen starken Geburtenüberschuss (plus 3591). Aber auch in Tirol (plus 1578) sowie in Oberösterreich (1573), in Vorarlberg (1259) und in Salzburg (995) wurden mehr Geburten als Sterbefälle registriert. Wie bereits in den Vorjahren überwog die Zahl der Todesfälle gegenüber den Neugeborenen in Niederösterreich (minus 2632), in der Steiermark (1562), in Kärnten (1481) und im Burgenland (1076).

Die vorläufige Zahl der im ersten Lebensjahr Gestorbenen lag im Vorjahr bei 210. Die daraus resultierende Säuglingssterberate betrug 2,5 Promille.