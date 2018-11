OÖ will Forschung und Entwicklung forcieren

Forschung und Entwicklung sind für ein Industriebundesland wie Oberösterreich von großer Bedeutung. Mit einem aktuellen F&E-Anteil von 3,18 Prozent liegt das Bundesland ob der Enns hinter der Steiermark (5,16 Prozent) und Wien (3,66 Prozent) auf Platz drei.

Rübig sieht Aufholbedarf

Industrie-Spartenobmann Günter Rübig sieht diesbezüglich „Aufholbedarf“ und setzt das Ziel, bis 2020 für OÖ eine F&E-Quote von vier Prozent zu erreichen: „Das ist machbar – von Seiten der Unternehmen sind die Signale positiv – aber dazu braucht es vor allem eine Steigerung der Forschungsausgaben im öffentlichen Bereich“, so Rübig. Schon jetzt liegen die zentralen Forschungsaktivitäten eindeutig bei den oberösterreichischen Firmen selbst: Mit 1,32 Milliarden Euro finanzieren heimische Unternehmen rund drei Viertel der oö. Forschungs- und Entwicklungsausgaben. Rübig sparte jedoch auch nicht mit Kritik: „Betrachtet man die Ausgaben des Bundes für oö. Forschungsleistungen, so sind lediglich 8,4 Prozent der gesamten F&E-Bundesmittel für OÖ bestimmt. Wien hat mit 1,27 Milliarden Euro nahezu die Hälfte der Bundesmittel.“ Was die Programme der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) betrifft, so wurden im Jahr 2017 Fördermittel in Höhe von knapp 558 Millionen Euro an die Bundesländer vergeben – ein Fünftel davon ging nach OÖ. Da dieses Budget jedes Jahr neu verhandelt werde, sei die Gefahr für Stagnation gegeben, so Rübig, der die zunehmende, internationale Wettbewerbsverschärfung als größte Herausforderung betrachtet: „Wir fordern hier insgesamt eine Forschungs- und Innovationsmilliarde, um hier im vorderen Marktfeld mithalten zu können.“

Fokussierung auf Nischenmärkte

Einige Industrieunternehmen in OÖ haben die Fokussierung auf enge Nischenmärkte und Premium-Marktsegmente als bewusste Strategie für sich entdeckt. Diese Positionierung erlaubt zwar eine hohe Kundennähe, aber deswegen sind es auch gerade diese Firmen, die einen hohen Fachkräftebedarf benötigen. Zwei dieser Industriefirmen mit hoher Spezialisierung wurden am Dienstag im Zuge einer Pressefahrt der WKOÖ besucht und vorgestellt. Die Hueck Folien GmbH in Baumgartenberg ist etwa auf die Entwicklung und Herstellung funktionaler Folienbeschichtungen – dazu zählen auch Sicherheitsfolien in Banknoten – spezialisiert. Das Unternehmen wird heuer rund 57 Millionen Euro Umsatz erwirtschaften und hat dabei eine Exportquote von fast 99 Prozent. Auch die Eisenbeiss GmbH in Enns ist mit dem Spezialgetriebebau in einem absoluten Nischenmarkt führend vertreten: Hier entstehen Getriebe für Extrusionsanwendungen sowie für die Stahl- und Aluminiumindustrie. Charakteristisch für beide Unternehmen ist der enorm hohe Exportanteil, wichtigster Wachstumsmarkt ist dabei Asien.