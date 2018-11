Oö. Wirtschaft blickt auf 2030

Das Industrieland Oberösterreich investiert weiter verstärkt in die Forschung: Während aktuell noch das strategische Programm „Innovatives OÖ 2020“ läuft – bei dem insgesamt rund zwei Milliarden Euro ausgelöst wurden – wird der Fokus bereits auf das Jahr 2030 gesetzt. Landeshauptmann Thomas Stelzer fasst das Ziel der verschiedenen Maßnahmenpakete folgendermaßen zusammen: „Wir wollen OÖ durch Technologieführerschaft zu einer führenden Industrieregion Europas machen. Die Bündelung der Kräfte in den Bereichen Wirtschaft, Bildung und Forschung im Sinn der intelligenten Spezialisierung schafft einen strategischen Wettbewerbsvorteil.“ Die besondere Herausforderung bei solchen Forschungsinitiativen sei dabei, dass der Großteil der innovativen Produkte eben heute noch unbekannt ist, so Stelzer gestern bei der Präsentation der neuen Wirtschafts- und Forschungsstrategie in der voestalpine-Stahlwelt. Insgesamt soll dafür rund eine Milliarde Euro Projektvolumen ins Auge gefasst werden, so LH-Stv. Michael Strugl. 2019 wird dann die Strategie in einem strukturierten Phasenprozess fertig erarbeitet und finalisiert, sodass deren Umsetzung Anfang 2020 beginnen kann.

Erneuerbare Energie

bezahlte Anzeige

Vor allem auch der Plan einer industriellen Produktion ohne fossile Energie soll in der Strategie verstärkt Niederschlag finden: „Der Umstieg auf erneuerbare Energie ist eine Herausforderung für die produzierende Industrie. Gleichzeitig bietet sich dadurch aber auch eine große Chance, um mit innovativen Technologien die Marktführungsposition der Unternehmen in OÖ weltweit auszubauen“, sagte Strugl. Diesbezüglich verwies der Landesrat auf ein Pilotprojekt bei der Voest, bei dem auf Wasserstoffbasis Stahl erzeugt werden soll. Im Unterschied zum Vorgänger 2020 wird beim neuen Vorhaben auf einen starren Rahmen verzichtet und auf „jährlich rollierende, dynamische“ Planung gesetzt, welche die verantwortlichen Organisationen stärker einbindet, betonte Strugl.